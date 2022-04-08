РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Оренбург
ФК Кубань
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.39
|Сычевой Владимир
|5
|0.16
|Миронов Алексей
|5 (2)
|0.16
|Ковалёв Юрий
|3
|0.1
|Прудников Николай
|3
|0.1
|Титков Николай
|3 (2)
|0.1
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Обухов Владимир
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаук Максим
|7 (1)
|0.23
|Алейников Василий
|5
|0.16
|Козлов Андрей
|3
|0.1
|Гурфов Азамат
|3
|0.1
|Абдоков Нури
|2
|0.06
|Петров Илья
|2 (1)
|0.06
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Саркисов Артур
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1
|0.03
|Безденежных Игорь
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Сидоров Максим
|1
|0.03
|Кармаев Никита
|1
|0.03
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|10
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидоров Максим
|6
|2
|Таказов Сослан
|9
|0
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Кармаев Никита
|7
|1
|Петров Илья
|6
|1
|Грицаенко Алексей
|6
|0
|Абдоков Нури
|6
|0
|Эдиев Исмаил
|5
|0
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Рыбин Алексей
|5
|0
|Дышеков Аслан
|4
|0
|Шалаев Олег
|4
|0
|Гурфов Азамат
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Лаук Максим
|3
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Маркин Михаил
|1
|1
|Сапета Александр
|2
|0
|Часовских Андрей
|2
|0
|Ведерников Данила
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Сушич Тино-Свен
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
|Карев Вадим
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
18
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
17 Не забивали 23
6
21%
6
33%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
1
3%
4
22%
61-75
7
24%
2
11%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
8
36%
4
25%
76-90
Пропущено
16
30
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
3
19%
3
10%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
1
6%
6
20%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
6
38%
10
33%
76-90
Забито
51
34
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 12
5 Не забивали 13
7
14%
8
24%
1-15
9
18%
3
9%
16-30
9
18%
5
15%
31-45
8
16%
5
15%
46-60
3
6%
7
21%
61-75
15
29%
29%
6
18%
76-90
Пропущено
25
43
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 23
3
12%
4
9%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
4
16%
8
19%
31-45
3
12%
9
21%
46-60
5
20%
5
12%
61-75
7
28%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0
Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2
ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|31
|21
|2
|8
|51 - 25
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|54 - 33
|55
|3.
|Факел
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|46 - 29
|53
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 31
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|6.
|Енисей
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|47 - 44
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|47 - 32
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|34 - 31
|48
|9.
|Балтика
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|41 - 26
|46
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|38 - 46
|46
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|31
|13
|4
|14
|38 - 38
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 52
|38
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|30 - 36
|36
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 44
|34
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|23 - 33
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|29 - 43
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|24 - 61
|24
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|26 - 55
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 17
|27
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|12.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|14.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|9.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|11.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|15.
|Акрон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
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Прогнозы на матч Оренбург - ФК Кубань
Исход игры
Оренбург
94.4% (34)
Ничья
5.6% (2)
ФК Кубань
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (12)
Меньше
65.71% (23)
Обе команды забьют
Да
34.29% (12)
Нет
65.71% (23)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
47.2% (17)
2:1 Оренбург
22.2% (8)
1:0 Оренбург
13.9% (5)
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