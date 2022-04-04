РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Алания
Балтика
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|12
|0.4
|Гурциев Батраз
|10 (1)
|0.33
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.2
|Кобесов Давид
|6
|0.2
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.17
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.13
|Хабалов Алан
|3
|0.1
|Татаев Алексей II
|3
|0.1
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Хубулов Владимир
|3
|0.1
|Багаев Алан
|2
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|7
|0.23
|Лазарев Владислав
|6 (1)
|0.2
|Альшин Ильнур
|3
|0.1
|Клёнкин Данил
|3
|0.1
|Мещанинов Артём
|3
|0.1
|Максименко Артём
|3 (1)
|0.1
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Гелоян Ишхан
|2
|0.07
|Попов Артём
|2 (1)
|0.07
|Алейник Олег
|1
|0.03
|Тишкин Максим
|1
|0.03
|Остоич Иван
|1
|0.03
|Макарчук Артём
|1
|0.03
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Кочиев Хетаг
|9
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Кобесов Давид
|6
|0
|Хабалов Алан
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Татаев Алексей II
|3
|1
|Машуков Ислам
|2
|1
|Гурциев Батраз
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Бутаев Аллон
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|14
|0
|Остоич Иван
|12
|1
|Мещанинов Артём
|8
|0
|Альшин Ильнур
|7
|0
|Гелоян Ишхан
|5
|1
|Казаев Ян
|5
|1
|Карпович Сергей
|4
|0
|Макарчук Артём
|2
|1
|Попов Артём
|3
|0
|Клёнкин Данил
|3
|0
|Джамилов Султан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Алейник Олег
|2
|0
|Маркович Мирослав
|2
|0
|Тишкин Максим
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Барсов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
20
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
2
6%
4
20%
46-60
5
16%
6
30%
61-75
10
31%
6
30%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
1
6%
8
47%
76-90
Забито
29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
17%
1
6%
1-15
5
17%
3
19%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
4
25%
76-90
Пропущено
25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
7
28%
0
0%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
28%
2
18%
76-90
Забито
61
36
29 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
11
18%
2
6%
1-15
9
15%
4
11%
16-30
9
15%
5
14%
31-45
8
13%
7
19%
46-60
9
15%
8
22%
61-75
15
25%
10
28%
76-90
Пропущено
41
28
22 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
8
20%
1
4%
1-15
7
17%
3
11%
16-30
7
17%
5
18%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
5
12%
5
18%
61-75
8
20%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0
Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|49 - 24
|62
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|46 - 27
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|46 - 42
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|47 - 30
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Балтика
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|38 - 26
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|37 - 36
|43
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|36 - 46
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|32 - 38
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|22 - 31
|33
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|25 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|5.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|7.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
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Прогнозы на матч Алания - Балтика
Исход игры
Алания
84.8% (28)
Ничья
15.2% (5)
Балтика
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
60.61% (20)
Нет
39.39% (13)
Популярный счёт
2:1 Алания
42.4% (14)
1:0 Алания
21.2% (7)
2:0 Алания
18.2% (6)
1:1 Ничья
15.2% (5)
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