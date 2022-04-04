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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Балтика
Прогнозы 33
Алания 84.8% (28)
X 15.2% (5)
Балтика 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Балтика
2.18
3.35
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Балтика

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
5:0
ФПД
1:0
ФПД
0:1
ФПД
2:0
ФПД
0:2
ФПД
3:1
ФПД
1:2
ФПД
2:0
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 12 0.4
Гурциев Батраз 10 (1) 0.33
Гиоргобиани Николай 6 0.2
Кобесов Давид 6 0.2
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.13
Хабалов Алан 3 0.1
Татаев Алексей II 3 0.1
Магомедов Бутта 3 0.1
Хубулов Владимир 3 0.1
Багаев Алан 2 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 7 0.23
Лазарев Владислав 6 (1) 0.2
Альшин Ильнур 3 0.1
Клёнкин Данил 3 0.1
Мещанинов Артём 3 0.1
Максименко Артём 3 (1) 0.1
Барсов Максим 2 0.07
Гелоян Ишхан 2 0.07
Попов Артём 2 (1) 0.07
Алейник Олег 1 0.03
Тишкин Максим 1 0.03
Остоич Иван 1 0.03
Макарчук Артём 1 0.03
Маркович Мирослав 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 9 1
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хабалов Алан 5 0
Хугаев Алан 5 0
Татаев Алексей II 3 1
Машуков Ислам 2 1
Гурциев Батраз 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 14 0
Остоич Иван 12 1
Мещанинов Артём 8 0
Альшин Ильнур 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Казаев Ян 5 1
Карпович Сергей 4 0
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Клёнкин Данил 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Алейник Олег 2 0
Маркович Мирослав 2 0
Тишкин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
20
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
2
6%
4
20%
46-60
5
16%
6
30%
61-75
10
31%
6
30%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
1
6%
8
47%
76-90

Забито

29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
17%
1
6%
1-15
5
17%
3
19%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
4
25%
76-90

Пропущено

25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
7
28%
0
0%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
28%
2
18%
76-90

Забито

61
36
29 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
11
18%
2
6%
1-15
9
15%
4
11%
16-30
9
15%
5
14%
31-45
8
13%
7
19%
46-60
9
15%
8
22%
61-75
15
25%
10
28%
76-90

Пропущено

41
28
22 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
8
20%
1
4%
1-15
7
17%
3
11%
16-30
7
17%
5
18%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
5
12%
5
18%
61-75
8
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0
Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 30 20 2 8 49 - 24 62
2. Торпедо Москва Заявка 29 14 12 3 54 - 33 54
3. Факел Заявка 29 16 5 8 46 - 27 53
4. Алания Заявка 30 15 7 8 64 - 38 52
5. Енисей Заявка 30 15 5 10 46 - 42 50
6. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
7. Нефтехимик Заявка 30 14 7 9 47 - 30 49
8. Акрон Заявка 30 13 8 9 34 - 31 47
9. Балтика Заявка 30 10 13 7 38 - 26 43
10. Велес Москва Заявка 30 13 4 13 37 - 36 43
11. Спартак-2 Заявка 30 13 4 13 36 - 46 43
12. Краснодар-2 Заявка 30 11 6 13 32 - 38 39
13. Томь Заявка 30 10 7 13 42 - 50 37
14. КАМАЗ Заявка 29 8 10 11 25 - 29 34
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 30 7 12 11 28 - 35 33
16. Волгарь Заявка 30 9 6 15 22 - 31 33
17. ФК Кубань Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
18. Ротор Заявка 30 5 12 13 27 - 43 27
19. Металлург Липецк Заявка 29 6 3 20 22 - 60 21
20. Текстильщик Заявка 30 4 8 18 25 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
7. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
3. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
4. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
5. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
6. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
7. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
8. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
9. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
12. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
13. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
14. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
16. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Алания 84.8% (28)
    X 15.2% (5)
    Балтика 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Балтика
    2.18
    3.35
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Балтика

    Исход игры
    Алания
    84.8% (28)
    Ничья
    15.2% (5)
    Балтика
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    42.4% (14)
    1:0 Алания
    21.2% (7)
    2:0 Алания
    18.2% (6)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
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    Алания
    Балтика

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