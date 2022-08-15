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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Орхус
1:0
Второй тайм: 47'
Люнгбю
0'
4' Желтая карточка
Нильсен Эмиль
1:0
20' Гол
Биссек Янн-Аурель
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Хенриксен Тобиас
43' Желтая карточка
Frederik Brandhof
45' Желтая карточка
Ромер Марсель

Ход матча

4'
 
Нильсен Эмиль
20'
Биссек Янн-Аурель
(Поульсен Николай)
1:0
25'
Хенриксен Тобиас
 
43'
Frederik Brandhof
 
45'
 
Ромер Марсель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Люнгбю
4.20
5.05
3.70
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Риис
Кристиан
20
Йоргенсен
Каспер
3
Хамалайнен
Брайан
22
Вестергорд
Магнус
30
Ромер
Марсель
11
Коструп
Магнус
7
Нильсен
Эмиль
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Орхус
5-3-2
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

Орхус
Люнгбю

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 3 (1) 0.6
Хеуген Сигурд 1 0.2
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.2
Биссек Янн-Аурель 1 0.2
Поульсен Николай 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.4
Нильсен Эмиль 2 0.4
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.2
Риис Кристиан 1 0.2
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Винтер Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0
Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Орхус 1:0 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
8. Брондбю 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Люнгбю 0:1 5 0 2 3 6 - 9 2
11. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Люнгбю 0:1 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Орхус 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Люнгбю 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
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    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Люнгбю
    4.20
    5.05
    3.70
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