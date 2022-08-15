Стадион: Ceres Park
0'
4' Желтая карточкаНильсен Эмиль
1:0
20' ГолБиссек Янн-Аурель
25' Undefined phrase: football_event_Хенриксен Тобиас
43' Желтая карточкаFrederik Brandhof
45' Желтая карточкаРомер Марсель
Ход матча
20'
25'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
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Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Люнгбю
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|0.6
|Хеуген Сигурд
|1
|0.2
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.2
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.2
|Поульсен Николай
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.4
|Нильсен Эмиль
|2
|0.4
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.2
|Риис Кристиан
|1
|0.2
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0
Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Силькеборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Орхус
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Виборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|8.
|Брондбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|10.
|Люнгбю
|0:1
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|11.
|Ольборг
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Люнгбю
|0:1
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Силькеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Орхус
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
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