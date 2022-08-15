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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 10646
Орхус
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
4' Желтая карточка
Нильсен Эмиль
1:0
20' Гол
Биссек Янн-Аурель
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Хенриксен Тобиас
43' Желтая карточка
Frederik Brandhof
45' Желтая карточка
Ромер Марсель
90'+7

Ход матча

4'
 
Нильсен Эмиль
20'
Биссек Янн-Аурель
(Поульсен Николай)
1:0
25'
Хенриксен Тобиас
 
43'
Frederik Brandhof
 
45'
 
Ромер Марсель
56'
 
Gustav Mortensen
Бьеллан Андреас
56'
 
Mathias Kristensen2
Нильсен Эмиль
67'
 
Чорлу Резан
Магнуссон Сайвар-Атли
67'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
67'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
81'
Видт Беньямин
Мадсен Мадс Эмиль
 
81'
Д'Альберто Антони
Хенриксен Тобиас
 
87'
 
Sanders Ngabo
Грегор Паскаль
90'
Курминовски Давид
Хеуген Сигурд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Риис
Кристиан
20
Йоргенсен
Каспер
3
Хамалайнен
Брайан
22
Вестергорд
Магнус
30
Ромер
Марсель
11
Коструп
Магнус
7
Нильсен
Эмиль
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Орхус
5-3-2
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

Орхус
Люнгбю

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 3 (1) 0.6
Хеуген Сигурд 1 0.2
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.2
Биссек Янн-Аурель 1 0.2
Поульсен Николай 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.4
Нильсен Эмиль 2 0.4
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.2
Риис Кристиан 1 0.2
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Винтер Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0
Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Орхус 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
8. Брондбю 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Люнгбю 5 0 2 3 6 - 9 2
11. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Биссек Янн-Аурель из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Люнгбю: 60%.
  • Угловой
    97'
    Каль Эрик из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
  • 97'
    Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Люнгбю: 61%.
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