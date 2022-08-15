Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Сандерс Нгабо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Орхус играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ромер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

47' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Риис Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Биссек Янн-Аурель получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Риис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Биссек Янн-Аурель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Фредерик Брандоф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

40' Нильсен Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Томас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

35' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Оооо... вот это был удар! Хеуген Сигурд должен был забить с этой позиции.

33' Фредерик Брандоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

31' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Томас Кристенсен наказан за толчок Коструп Магнус

29' Удар от ворот произведет Орхус

28' Томас Кристенсен успешно блокирует удар.

28' Ромер Марсель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Орхус

27' Риис Кристиан из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Орхус отменен из-за положения "вне игры".

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет Орхус

24' Коструп Магнус из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

24' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Г О О О О Л - Биссек Янн-Аурель из команды Орхус правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

20' Поульсен Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

17' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мадсен Мадс Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Поульсен Николай из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

8' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Орхус

6' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Орхус

4' Нильсен Эмиль получил желтую карточку от судьи

4' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хамалайнен Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Орхус начинает с центра поля