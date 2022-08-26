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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион: Зрители: 8924
Шарлеруа
1:3
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
9' Гол
Мориока Риота
1:1
32' Гол
Ютгла Ферран
34' Желтая карточка
Nadir Benbouali
1:2
36' Гол
Ютгла Ферран
1:3
58' Гол
Нильсен Каспер
90'+5
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
44
Мориока
Риота
6
Зоргане
Адем
18
Хейманс
Дан
7
Мбенза
Исаак
45
Nadir
Benbouali
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Abakar
Sylla
7
Сков-Ольсен
Андреас
14
Bjorn
Meijer
27
Нильсен
Каспер
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
Шарлеруа
3-4-2-1
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Шарлеруа
Брюгге

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:1
ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
6:0
ПДА
3:3
К
5:1
ПДА
1:2
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anass Zaroury 2 0.33
Мориока Риота 1 0.17
Кайембе Йорис 1 0.17
Нкуба Кен 1 0.17
Голизадех Али 1 0.17
Хейманс Дан 1 0.17
Бессиль Лоик 1 0.17
Jackson Tchatchoua 1 0.17
Зоргане Адем 0 0
Мбенза Исаак 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 5 0.83
Сков-Ольсен Андреас 3 0.5
Нильсен Каспер 2 0.33
Ванакен Ханс 1 0.17
Bjorn Meijer 1 0.17
Ланг Ноа 1 (1) 0.17
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 1 0
Багер Йонас 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1
Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. АХ Лёвен 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Мехелен 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
11. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Зульте-Варегем 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
11. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
8. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Nadir Benbouali получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
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