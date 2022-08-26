Стадион: Дю Паи де Шарлеруа Зрители: 8924
0'
1:0
9' ГолМориока Риота
1:1
32' ГолЮтгла Ферран
34' Желтая карточкаNadir Benbouali
1:2
36' ГолЮтгла Ферран
1:3
58' ГолНильсен Каспер
90'+5
Ход матча
9'
1:0
32'
1:1
34'
36'
1:2
58'
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
77
Мата
Клинтон
94
Abakar
Sylla
14
Bjorn
Meijer
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
94 Abakar SyllaЗащитник
- Защитник
-
14 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
История личных встреч
Шарлеруа
Брюгге
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
38 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anass Zaroury
|2
|0.33
|Мориока Риота
|1
|0.17
|Кайембе Йорис
|1
|0.17
|Нкуба Кен
|1
|0.17
|Голизадех Али
|1
|0.17
|Хейманс Дан
|1
|0.17
|Бессиль Лоик
|1
|0.17
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.17
|Зоргане Адем
|0
|0
|Мбенза Исаак
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|5
|0.83
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.5
|Нильсен Каспер
|2
|0.33
|Ванакен Ханс
|1
|0.17
|Bjorn Meijer
|1
|0.17
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.17
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|1
|0
|Багер Йонас
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1
Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|4.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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