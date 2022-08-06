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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Шарлеруа
1:3
Конец матча
Остенде
0'
0:1
28' Гол
Д'Хасе Робби
39' Желтая карточка
Нкуба Кен
51' Желтая карточка
Медли Зех
1:1
55' Гол
Нкуба Кен
1:2
66' Гол
Бэтцнер Ник
90' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:3
90' Гол
Матам Тео Ндика
90'+7
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
70
Anass
Zaroury
10
Баджи
Юссуф
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
29
Д'Хасе
Робби
23
Амаде
Альфонс
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
77
Атанга
Давид
68
Амброз
Тьерри
18
Сакамото
Тацухиро
Шарлеруа
3-5-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Шарлеруа
Остенде

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ТМК
0:2
ПДА
0:3
ПДА
3:2
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛППОЧГ
1:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:3
КБ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
2ЙК
1:2
2ЙК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голизадех Али 1 0.33
Бессиль Лоик 1 0.33
Нкуба Кен 1 0.33
Anass Zaroury 1 0.33
Мориока Риота 0 0
Кайембе Йорис 0 0
Зоргане Адем 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 2 0.67
Бэтцнер Ник 1 0.33
Д'Хасе Робби 1 0.33
Матам Тео Ндика 1 0.33
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Нкуба Кен 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 1 1
Альбанезе Алессандро 0 1
Медли Зех 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2
Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
Остенде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0
Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
8. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
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    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Нкуба Кен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Д'Хасе Робби бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Кайембе Йорис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлеруа 1:3 Остенде онлайн

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