Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
0'
0:1
28' ГолД'Хасе Робби
39' Желтая карточкаНкуба Кен
51' Желтая карточкаМедли Зех
1:1
55' ГолНкуба Кен
1:2
66' ГолБэтцнер Ник
90' Желтая карточкаКнежевич Стефан
1:3
90' ГолМатам Тео Ндика
90'+7
Ход матча
28'
0:1
39'
51'
55'
1:1
66'
1:2
90'
90'
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
77
Атанга
Давид
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Шарлеруа
Остенде
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голизадех Али
|1
|0.33
|Бессиль Лоик
|1
|0.33
|Нкуба Кен
|1
|0.33
|Anass Zaroury
|1
|0.33
|Мориока Риота
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Зоргане Адем
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|2
|0.67
|Бэтцнер Ник
|1
|0.33
|Д'Хасе Робби
|1
|0.33
|Матам Тео Ндика
|1
|0.33
|Амброз Тьерри
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Альбанезе Алессандро
|0
|1
|Медли Зех
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2
Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
Остенде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0
Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Гент
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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