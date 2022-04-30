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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Крылья Советов
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 44
Крылья Советов 27.3% (12)
X 40.9% (18)
Локомотив Москва 31.8% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Локомотив Москва
4.13
4.15
4.22
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Крылья Советов
Локомотив Москва

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 9 0.31
Сергеев Иван 7 (2) 0.24
Глушенков Максим 7 0.24
Зиньковский Антон 4 0.14
Горшков Юрий 2 (2) 0.07
Ежов Роман 2 0.07
Пиняев Сергей 2 0.07
Чернов Никита 1 0.03
Игнатьев Иван 1 0.03
Бегич Сильвие 1 0.03
Барач Матео 1 0.03
Костанца Фернандо 1 0.03
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жемалетдинов Рифат 8 0.28
Смолов Фёдор 8 (1) 0.28
Изидор Вильсон 7 (2) 0.24
Керк Джирано 5 0.17
Кухта Ян 3 0.1
Лисакович Виталий 2 0.07
Камано Франсуа 2 0.07
Едвай Тин 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Миранчук Антон 1 (1) 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Солдатенков Александр 4 0
Костанца Фернандо 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Барач Матео 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 7 2
Рыбус Мацей 8 0
Марадишвили Константин 5 1
Кастро Пабло 5 0
Живоглядов Дмитрий 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Гилерме Маринато 3 1
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Магкеев Станислав 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Миранчук Антон 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
3
19%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
19%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
10
43%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
5
31%
4
17%
61-75
3
19%
3
13%
76-90

Забито

15
25
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
13%
3
12%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
6
35%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
8
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

38
41
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
5%
5
12%
1-15
8
21%
5
12%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
9
24%
11
27%
76-90

Пропущено

36
40
12 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
4
11%
3
8%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
5
14%
16
40%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
11
31%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Крылья Советов 27.3% (12)
    X 40.9% (18)
    Локомотив Москва 31.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.13
    4.15
    4.22
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    27.3% (12)
    Ничья
    40.9% (18)
    Локомотив Москва
    31.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    1:2 Локомотив Москва
    25% (11)
    2:1 Крылья Советов
    13.6% (6)
    2:2 Ничья
    11.4% (5)
    1:0 Крылья Советов
    6.8% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    6.8% (3)
    3:0 Крылья Советов
    4.5% (2)
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    Крылья Советов
    Локомотив Москва
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