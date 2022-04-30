Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Локомотив Москва
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
25 матчей
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|9
|0.31
|Сергеев Иван
|7 (2)
|0.24
|Глушенков Максим
|7
|0.24
|Зиньковский Антон
|4
|0.14
|Горшков Юрий
|2 (2)
|0.07
|Ежов Роман
|2
|0.07
|Пиняев Сергей
|2
|0.07
|Чернов Никита
|1
|0.03
|Игнатьев Иван
|1
|0.03
|Бегич Сильвие
|1
|0.03
|Барач Матео
|1
|0.03
|Костанца Фернандо
|1
|0.03
|Якуба Денис
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
|Гапонов Илья
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жемалетдинов Рифат
|8
|0.28
|Смолов Фёдор
|8 (1)
|0.28
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.24
|Керк Джирано
|5
|0.17
|Кухта Ян
|3
|0.1
|Лисакович Виталий
|2
|0.07
|Камано Франсуа
|2
|0.07
|Едвай Тин
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека-Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Петров Максим Вячеславович
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|5
|1
|Якуба Денис
|4
|1
|Горшков Юрий
|5
|0
|Ежов Роман
|3
|1
|Солдатенков Александр
|4
|0
|Костанца Фернандо
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Барач Матео
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|Едвай Тин
|7
|2
|Рыбус Мацей
|8
|0
|Марадишвили Константин
|5
|1
|Кастро Пабло
|5
|0
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|Бека-Бека Алексис
|5
|0
|Гилерме Маринато
|3
|1
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Магкеев Станислав
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Мампаси Марк
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
3
19%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
19%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
10
43%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
5
31%
4
17%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Забито
15
25
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
13%
3
12%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
6
35%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
8
40%
5
29%
29%
76-90
Забито
38
41
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
5%
5
12%
1-15
8
21%
5
12%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
9
24%
11
27%
76-90
Пропущено
36
40
12 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
4
11%
3
8%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
5
14%
16
40%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
11
31%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|8
|2
|66 - 27
|65
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|52 - 36
|53
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|49 - 29
|53
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 29
|47
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 39
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|29
|13
|2
|14
|35 - 37
|41
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 47
|38
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 39
|30
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 34
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 46
|29
|14.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 54
|29
|15.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 39
|27
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|29 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|13.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|15.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Локомотив Москва
Исход игры
Крылья Советов
27.3% (12)
Ничья
40.9% (18)
Локомотив Москва
31.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (13)
1:2 Локомотив Москва
25% (11)
2:1 Крылья Советов
13.6% (6)
2:2 Ничья
11.4% (5)
1:0 Крылья Советов
6.8% (3)
0:1 Локомотив Москва
6.8% (3)
3:0 Крылья Советов
4.5% (2)
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