Тур: 27. Стадион: OPAP Arena.
0:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаАмрабат Нордин
35' Желтая карточкаАраужо Серхио
76' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
77' Желтая карточкаПерес Рубен
82' Желтая карточкаБриньоли Альберто
90' Красная карточкаЧокай Энис
90'+14
Ход матча
19'
35'
77'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
473 Количество передач 295
-
62 Владение мячом, % 38
12
Рота
Лазарос
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
16 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 9 побед
48 матчей
29.2%
33.3%
37.5%
14 побед 16 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.7%
52.1%
31.2%
8 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
47.9%
18.8%
16 побед 23 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
80
108
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
60
41
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Тотал матчей
2.5
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
Среднее время на гол
72
105
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0
Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1