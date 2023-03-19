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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 27. Стадион: .
АЕК
0:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
19' Желтая карточка
Амрабат Нордин
35' Желтая карточка
Араужо Серхио
76' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
77' Желтая карточка
Перес Рубен
82' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
90' Красная карточка
Чокай Энис
90'+14

Ход матча

19'
Амрабат Нордин
 
35'
Араужо Серхио
 
46'
Цубер Стивен
Амрабат Нордин
 
65'
 
Бернард Дуарте
Гнезда-Черин Адам
65'
 
Кляйнхайслер Ласло
Мансини Даниэль
70'
Сидибе Джибриль
Рота Лазарос
 
70'
Манталос Петрос
Йонссон Йенс
 
70'
Элиассон Никлас
Гачинович Мийат
 
76'
 
Курбелис Димитрис
77'
 
Перес Рубен
80'
 
Вербич Беньямин
Иоаннидис Фотис
81'
Цавелас Георгиос
Мукуди Ароль
 
82'
 
Бриньоли Альберто
88'
 
Чокай Энис
Курбелис Димитрис
90'
 
Чокай Энис

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 473 Количество передач 295
  • 62 Владение мячом, % 38
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
11
Араужо
Серхио
13
Пинеда
Орбелин
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
АЕК
4-3-1-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
16 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 9 побед

48 матчей

29.2%
33.3%
37.5%
14 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.7%
52.1%
31.2%
8 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
47.9%
18.8%
16 побед 23 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

60
41

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Тотал матчей

2.5
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43

Среднее время на гол

72
105

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0
ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0
Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Араужо Серхио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АЕК 0:0 Панатинаикос онлайн

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