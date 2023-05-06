Тур: 32. Стадион: Зоссимадес.
0'
61' Желтая карточкаСория Карлес
64' Желтая карточкаГарсия Рубен
76' Желтая карточкаТилика Лео
1:0
84' ГолKevin Rosero
86' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
90'+4
Ход матча
61'
64'
76'
84'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Douvikas
История личных встреч
ПАС Янина
Астерас
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.08
Среднее время на гол
76
83
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
76
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|9 (4)
|0.28
|Claudiu Cristian Balan
|6
|0.19
|Памлидис Георгиос
|5
|0.16
|Kevin Rosero
|3
|0.09
|Лиасос Ангелос
|2
|0.06
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.03
|Manssour Fofana
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Цимас Панайотис
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Карахалиос Зисис
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.09
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.09
|Бартоло Хулиан
|2
|0.06
|Паскуаль Андрес
|2
|0.06
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.06
|Риера Адриан
|1
|0.03
|Альварес Федерико
|1
|0.03
|Атьенса Пичу
|1
|0.03
|Гардавски Михаэль
|1
|0.03
|Жуканович Эрвин
|1
|0.03
|Мунафо Хуан
|1
|0.03
|Станко Калеб
|1
|0.03
|Бенито Асьер
|1
|0.03
|Костаньо Хосе
|1
|0.03
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Христос Тасулис
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|7
|0
|Federico Gino
|7
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|7
|0
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Сория Карлес
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|1
|Пилиос Ставрос
|5
|0
|Памлидис Георгиос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|4
|0
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|Ринстра Дан
|2
|0
|Бильбао Икер
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Цавос Ангелос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иглесиас Матиас
|10
|0
|Гардавски Михаэль
|8
|1
|Мунафо Хуан
|9
|0
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|Костаньо Хосе
|8
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Паскуаль Андрес
|4
|0
|Тилика Лео
|4
|0
|Атьенса Пичу
|4
|0
|Рехис Франсеск
|4
|0
|Риера Адриан
|2
|1
|Daniel Santafe
|3
|0
|Georgios Kosteas
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|1
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
8
9
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Астерас
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
9
13
ПАС Янина
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (10)
56% (18)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Астерас
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
3% (1)
63% (20)
34% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
17
22
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
4
22%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
6
33%
1
11%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
7
33%
10
40%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
26
10
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
19%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
5
19%
2
20%
31-45
5
19%
3
30%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
1
10%
76-90
Забито
30
22
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 17
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
8
27%
1
5%
61-75
9
30%
5
23%
76-90
Пропущено
47
35
19 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 21
6
13%
5
14%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
8
17%
6
17%
31-45
11
23%
5
14%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
11
23%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0
Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Астерас
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
18 раз 56%
1
8 раз 25%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
610
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
511
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
1418
824
626
230
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|9
|11
|12
|35 - 41
|38
|2.
|32
|9
|10
|13
|33 - 35
|37
|3.
|32
|7
|12
|13
|30 - 47
|33
|4.
|32
|7
|9
|16
|32 - 51
|30
|5.
|32
|5
|15
|12
|22 - 35
|30
|6.
|32
|5
|13
|14
|21 - 51
|28
|7.
|32
|6
|8
|18
|22 - 49
|26
|8.
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|6
|4
|20 - 14
|27
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|16
|5
|6
|5
|17 - 22
|21
|4.
|16
|4
|5
|7
|13 - 26
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|17
|3
|3
|11
|12 - 29
|12
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
|8.
|16
|0
|6
|10
|8 - 26
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10