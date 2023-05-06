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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
ПАС Янина
1:0
Конец матча
Астерас
0'
61' Желтая карточка
Сория Карлес
64' Желтая карточка
Гарсия Рубен
76' Желтая карточка
Тилика Лео
1:0
84' Гол
Kevin Rosero
86' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
90'+4

Ход матча

61'
Сория Карлес
 
62'
Kevin Rosero
Claudiu Cristian Balan
 
62'
Конде Педро
Морейра Ахмад Мендес
 
64'
 
Гарсия Рубен
76'
 
Тилика Лео
79'
 
Daniel Santafe
Тилика Лео
84'
Kevin Rosero
1:0
86'
Эррамуспе Родриго
 
87'
 
Georgios Kosteas
Паскуаль Андрес
87'
 
Бертолио Факундо
Рехис Франсеск
89'
Карахалиос Зисис
Памлидис Георгиос
 
90'
Geronimo Bortagaray
Пантелакис Эпаминондас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
21
Цимас
Панайотис
80
Лиасос
Ангелос
28
Federico
Gino
7
Морейра
Ахмад
Мендес
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
11
Рехис
Франсеск
7
Тилика
Лео
73
Бартоло
Хулиан
40
Паскуаль
Андрес
ПАС Янина
4-4-1-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Астерас

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Среднее время на гол

76
83

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
76

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 9 (4) 0.28
Claudiu Cristian Balan 6 0.19
Памлидис Георгиос 5 0.16
Kevin Rosero 3 0.09
Лиасос Ангелос 2 0.06
Морейра Ахмад Мендес 1 0.03
Ринстра Дан 1 0.03
Пантелакис Эпаминондас 1 0.03
Manssour Fofana 1 0.03
Сория Карлес 0 0
Цимас Панайотис 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Карахалиос Зисис 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.09
Тилика Лео 3 (1) 0.09
Бартоло Хулиан 2 0.06
Паскуаль Андрес 2 0.06
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.06
Риера Адриан 1 0.03
Альварес Федерико 1 0.03
Атьенса Пичу 1 0.03
Гардавски Михаэль 1 0.03
Жуканович Эрвин 1 0.03
Мунафо Хуан 1 0.03
Станко Калеб 1 0.03
Бенито Асьер 1 0.03
Костаньо Хосе 1 0.03
Бертолио Факундо 0 0
Христос Тасулис 0 0
Кармона Давид 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 7 0
Federico Gino 7 0
Морейра Ахмад Мендес 7 0
Эррамуспе Родриго 6 0
Сория Карлес 6 0
Пантелакис Эпаминондас 4 1
Пилиос Ставрос 5 0
Памлидис Георгиос 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Лиасос Ангелос 4 0
Claudiu Cristian Balan 4 0
Цидотас Панайотис 2 0
Ринстра Дан 2 0
Бильбао Икер 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Багалианис Петрос 1 0
Цавос Ангелос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Kevin Rosero 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иглесиас Матиас 10 0
Гардавски Михаэль 8 1
Мунафо Хуан 9 0
Барралес Джеронимо 8 0
Костаньо Хосе 8 0
Жуканович Эрвин 3 1
Паскуаль Андрес 4 0
Тилика Лео 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Риера Адриан 2 1
Daniel Santafe 3 0
Georgios Kosteas 3 0
Алагбе Олуватобилоба 1 1
Бертолио Факундо 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Станко Калеб 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Домингес Хуан 1 0
Альварес Федерико 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

8
9
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Астерас
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

9
13
ПАС Янина
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (10)
56% (18)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Астерас
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
3% (1)
63% (20)
34% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

17
22

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
4
22%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
6
33%
1
11%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
7
33%
10
40%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

26
10
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
19%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
5
19%
2
20%
31-45
5
19%
3
30%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
1
10%
76-90

Забито

30
22
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 17
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
8
27%
1
5%
61-75
9
30%
5
23%
76-90

Пропущено

47
35
19 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 21
6
13%
5
14%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
8
17%
6
17%
31-45
11
23%
5
14%
46-60
6
13%
3
9%
61-75
11
23%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0
Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Астерас

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
18 раз 56%
1
8 раз 25%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
5
11
2
14
1.5
2
14
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
14
18
8
24
1.5
6
26
2
30
2.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 32 9 11 12 35 - 41 38
2.
Атромитос
 32 9 10 13 33 - 35 37
3.
ПАС Янина
 32 7 12 13 30 - 47 33
4.
Панетоликос
 32 7 9 16 32 - 51 30
5.
Астерас
 32 5 15 12 22 - 35 30
6.
Ламия
 32 5 13 14 21 - 51 28
7.
Ионикос
 32 6 8 18 22 - 49 26
8.
Левадиакос
 32 4 13 15 22 - 45 25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 17 7 6 4 20 - 14 27
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 16 5 6 5 17 - 22 21
4.
Ламия
 16 4 5 7 13 - 26 17
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 17 3 7 7 14 - 22 16
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 16 4 4 8 19 - 28 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 17 3 3 11 12 - 29 12
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 17 1 6 10 10 - 28 9
8.
Астерас
 16 0 6 10 8 - 26 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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