Тур: 33. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
15' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
1:0
43' ГолGeorgios Kosteas
45' Желтая карточкаGeorgios Kosteas
1:1
54' ГолКуэн Андреас
57' Желтая карточкаЦифцис Антонис
88' Желтая карточкаМунафо Хуан
90' Желтая карточкаMattheos Mountes
90'+8
Ход матча
15'
43'
45'
54'
57'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Douvikas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Астерас
Атромитос
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед
47 матчей
29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.3%
46.8%
31.9%
10 побед 22 ничьи 15 побед
Второй тайм
29.8%
48.9%
21.3%
14 побед 23 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.23
0.81
Среднее время на гол
73
111
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.33
0.85
Среднее время на гол
67
106
Всего голов
60
39
Голов в среднем за матч
1.28
0.83
Тотал матчей
2.5
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
70
108
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.09
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.09
|Бартоло Хулиан
|2
|0.06
|Паскуаль Андрес
|2
|0.06
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.06
|Риера Адриан
|1
|0.03
|Альварес Федерико
|1
|0.03
|Атьенса Пичу
|1
|0.03
|Гардавски Михаэль
|1
|0.03
|Жуканович Эрвин
|1
|0.03
|Мунафо Хуан
|1
|0.03
|Станко Калеб
|1
|0.03
|Бенито Асьер
|1
|0.03
|Костаньо Хосе
|1
|0.03
|Georgios Kosteas
|1
|0.03
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Христос Тасулис
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|6 (1)
|0.18
|Робай Гаэтан
|5 (1)
|0.15
|Ротариу Дорин
|4
|0.12
|Georgios Tzovaras
|3
|0.09
|Камара Агибу
|3
|0.09
|Куэн Андреас
|2
|0.06
|Marios Tzavidas
|2
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0.06
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0.06
|Клонаридис Виктор
|1
|0.03
|Кешрида Ваджди
|1
|0.03
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.03
|Муньис Хуан
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|10
|0
|Иглесиас Матиас
|10
|0
|Гардавски Михаэль
|8
|1
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|Костаньо Хосе
|8
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Паскуаль Андрес
|4
|0
|Тилика Лео
|4
|0
|Атьенса Пичу
|4
|0
|Рехис Франсеск
|4
|0
|Georgios Kosteas
|4
|0
|Риера Адриан
|2
|1
|Daniel Santafe
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|1
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Цифцис Антонис
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|9
|0
|Эрлингмарк Огюст
|7
|1
|Хациисаяс Димитриос
|7
|0
|Гонсалес Эдер
|7
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кешрида Ваджди
|4
|0
|Мавроматис Теофанис
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Робай Гаэтан
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Клонаридис Виктор
|2
|0
|Ротариу Дорин
|2
|0
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|Ойкономидис Янис
|2
|0
|Georgios Tzovaras
|2
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Коцопулос Костас
|1
|0
|Mattheos Mountes
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Атромитос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
9
Астерас
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Атромитос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
7
18
Астерас
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
61% (20)
6% (2)
Атромитос
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
13
27
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
1
9%
2
9%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
4
36%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
9%
6
27%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
27 Не забивали 21
1
11%
4
21%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
4
16%
5
33%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
10
40%
0
0%
76-90
Забито
23
33
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 10
2
9%
5
15%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
6
26%
4
12%
31-45
5
22%
5
15%
46-60
1
4%
6
18%
61-75
5
22%
9
27%
76-90
Пропущено
36
37
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 25
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
6
17%
9
24%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
3
8%
6
16%
61-75
11
31%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1
Результаты матчей
Астерас
Атромитос
Точный счет
0:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
2:0
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 55%
1
9 раз 27%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Астерас
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
413
710
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
115
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1518
Больше Меньше
2310
627
825
231
231
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|10
|11
|12
|37 - 41
|41
|2.
|33
|9
|11
|13
|34 - 36
|38
|3.
|33
|7
|13
|13
|33 - 50
|34
|4.
|33
|5
|16
|12
|23 - 36
|31
|5.
|33
|7
|9
|17
|32 - 53
|30
|6.
|33
|5
|14
|14
|23 - 53
|29
|7.
|33
|6
|9
|18
|24 - 51
|27
|8.
|33
|4
|14
|15
|25 - 48
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|6
|4
|20 - 14
|27
|2.
|17
|5
|10
|2
|15 - 10
|25
|3.
|16
|5
|6
|5
|17 - 22
|21
|4.
|16
|4
|5
|7
|13 - 26
|17
|5.
|16
|3
|8
|5
|15 - 20
|17
|6.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|7.
|16
|3
|6
|7
|12 - 22
|15
|8.
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|23 - 19
|25
|2.
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|3.
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|4.
|17
|3
|3
|11
|12 - 29
|12
|5.
|17
|1
|9
|7
|10 - 27
|12
|6.
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|7.
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
|8.
|16
|0
|6
|10
|8 - 26
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 10
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 10
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Астерас
|Мунафо Хуан
|10