Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Андрей Шербан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Хорошую попытку сделал Андрей Шербан. Удар в створ, но вратарь начеку

87' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Молдовяну Роберт выиграл воздушное противоборство у Denis Dumitrascu.

86' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Кориню Жереми получил желтую карточку от судьи

85' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Сэто Такаюки получил желтую карточку от судьи

84' Кориню Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Андрей Шербан получил желтую карточку от судьи

81' Безумный фол. Андрей Шербан грубо играет против соперника. Пострадал Тичу Валентин Константин

80' Кориню Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Попадюк Дору навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

75' Попадюк Дору навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Матч возобновлен

73' Denis Dumitrascu получил желтую карточку от судьи

73' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Молдовяну Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Adrian Ionita уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

69' Adrian Ionita не смог попасть в створ ударом издали

69' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Попа Даньел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

66' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Григоре Рикардо выиграл воздушное противоборство у Denis Dumitrascu.

65' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Шанс! Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште пробил головой, но мимо

62' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Киндия Тырговиште отменен из-за положения "вне игры".

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Daniel Celea сделал ключевой пас для гола!

57' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Попадюк Дору навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Дулка Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Будеску Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кориню Жереми и попал в каркас ворот!

47' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu