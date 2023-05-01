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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Рапид Бухарест
3:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
9' Пенальти
Дуганджич Марко
2:0
12' Гол
Кяйт Маттиас
2:1
15' Гол
Браун Кристофер
24' Желтая карточка
Аджей-Боатенг Бисмарк
32' Желтая карточка
Дан Петреску
3:1
45' Гол
Дуганджич Марко
76' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
81' Желтая карточка
Костаче Ионуц
87' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
90' Желтая карточка
Цэру Богдан
90'+4
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Сефер
Антонио
10
Ионицэ
Александру
II
70
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
25
Цэру
Богдан
47
Браун
Кристофер
82
Фика
Алин
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
7
Красники
Эрмал
30
Бирлигея
Даниэль
32
Янга
Рангело
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.33

Среднее время на гол

100
67

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

74
77

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 19 (9) 0.53
Сефер Антонио 6 0.17
Албу Кристиан 3 0.08
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.06
Кяйт Маттиас 2 0.06
Мораис Жуниор II 2 0.06
Григоре Драгош 2 0.06
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 9 (2) 0.25
Дяк Чиприан 6 (2) 0.17
Маня Кристьян 5 (3) 0.14
Красники Эрмал 4 0.11
Малеле Сефас 4 (2) 0.11
Мухар Карло 4 0.11
Матиас Юри 4 0.11
Бирлигея Даниэль 4 0.11
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Петрила Клаудиу 2 0.06
Цвек Ловро 2 0.06
Дебелюх Габриэл 2 0.06
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 5 1
Ионицэ Александру II 5 1
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Сэпунару Кристиан 4 0
Црепуля Любян 4 0
Молдован Хорациу 4 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 7 1
Колингер Денис 6 1
Йебоа Эммануэль 6 1
Дуганджич Марко 7 0
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Малеле Сефас 4 0
Маня Кристьян 4 0
Мухар Карло 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Браун Кристофер 3 0
Матиас Юри 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Янга Рангело 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Цвек Ловро 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

6
8
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

12
33
Рапид Бухарест
74.1%
25.9%
20 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
ЧФР Клуж
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

18
41

Голы по времени матча

Забито

32
26
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 21
5
16%
4
15%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
5
16%
7
27%
61-75
7
22%
3
12%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
21%
3
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
2
14%
6
27%
61-75
2
14%
5
23%
76-90

Забито

16
34
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
3
19%
4
12%
1-15
1
6%
8
24%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
4
25%
2
6%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
4
25%
7
21%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
7
33%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Забито

48
60
24 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 24
7 Не забивали 6
8
17%
8
13%
1-15
7
15%
12
20%
16-30
9
19%
13
22%
31-45
7
15%
6
10%
46-60
6
13%
11
18%
61-75
11
23%
10
17%
76-90

Пропущено

35
38
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
6
17%
5
13%
1-15
10
29%
3
8%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
6
17%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
11
7
4
14
2.5
5
13
1
17
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
31
5
14
22
1.5
17
19
4
32
2.5
8
28
1
35
3.5
4
32

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 8 - 9 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Волунтари
 6 2 4 0 12 - 9 27
6.
Университатя Клуж
 6 3 0 3 8 - 8 26
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • 92'
    Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Рапид Бухарест пытается что-то создать.
  • 92'
    Лукассен Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Григоре Драгош успешно блокирует удар.
  • 91'
    Янга Рангело нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Цэру Богдан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Матиас Юри нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!