Тур: 6. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Бирсан Марсель
3:1
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиДуганджич Марко
2:0
12' ГолКяйт Маттиас
2:1
15' ГолБраун Кристофер
24' Желтая карточкаАджей-Боатенг Бисмарк
32' Желтая карточкаДан Петреску
3:1
45' ГолДуганджич Марко
76' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
81' Желтая карточкаКостаче Ионуц
87' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
90' Желтая карточкаЦэру Богдан
90'+4
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
15'
2:1
32'
45'
76'
81'
87'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
44
Матиас
Юри
25
Цэру
Богдан
82
Фика
Алин
73
Мухар
Карло
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.33
Среднее время на гол
100
67
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.21
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
74
77
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|19 (9)
|0.53
|Сефер Антонио
|6
|0.17
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.08
|Stefan Panoiu
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.06
|Кяйт Маттиас
|2
|0.06
|Мораис Жуниор II
|2
|0.06
|Григоре Драгош
|2
|0.06
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|9 (2)
|0.25
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.17
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.14
|Красники Эрмал
|4
|0.11
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.11
|Мухар Карло
|4
|0.11
|Матиас Юри
|4
|0.11
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.08
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.08
|Петрила Клаудиу
|2
|0.06
|Цвек Ловро
|2
|0.06
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.06
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Цэру Богдан
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Црепуля Любян
|4
|0
|Молдован Хорациу
|4
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дан Петреску
|7
|1
|Колингер Денис
|6
|1
|Йебоа Эммануэль
|6
|1
|Дуганджич Марко
|7
|0
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Маня Кристьян
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Матиас Юри
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Янга Рангело
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Бручич Карло
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
6
8
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
12
33
Рапид Бухарест
74.1%
25.9%
20 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
ЧФР Клуж
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
18
41
Голы по времени матча
Забито
32
26
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 21
5
16%
4
15%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
5
16%
7
27%
61-75
7
22%
3
12%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
21%
3
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
2
14%
6
27%
61-75
2
14%
5
23%
76-90
Забито
16
34
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
3
19%
4
12%
1-15
1
6%
8
24%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
4
25%
2
6%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
4
25%
7
21%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
7
33%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Забито
48
60
24 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 24
7 Не забивали 6
8
17%
8
13%
1-15
7
15%
12
20%
16-30
9
19%
13
22%
31-45
7
15%
6
10%
46-60
6
13%
11
18%
61-75
11
23%
10
17%
76-90
Пропущено
35
38
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
6
17%
5
13%
1-15
10
29%
3
8%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
2
6%
9
24%
61-75
6
17%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
2
10 раз 28%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
108
117
414
513
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
414
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
315
1422
1719
432
828
135
432
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|38
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|35
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|27
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|26
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|19 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10