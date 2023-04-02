Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Цэру Богдан не смог попасть в створ ударом издали

87' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Тактическая замена. Красники Эрмал уходит с поля и его заменяет Emmanuel Yeboah

86' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

85' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

80' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

78' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Рогульич Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

72' Матиас Юри плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

72' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рогульич Анте не смог попасть в створ ударом издали

65' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Дан Петреску грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

62' Матиас Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Тактическая замена. Daniel Birligea уходит с поля и его заменяет Петрила Клаудиу

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Скречу Владимир получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Скречу Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Рогульич Анте не смог попасть в створ ударом издали

53' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника