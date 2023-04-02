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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
3' Желтая карточка
Матею Александру
18' Желтая карточка
Мухар Карло
54' Желтая карточка
Цвек Ловро
62' Желтая карточка
Дан Петреску
0:1
69' Гол
Цвек Ловро
1:1
72' Гол
Кольич Элвир
90'+7
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
8
Матею
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Исфан
Александру
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
7
Красники
Эрмал
91
Маглица
Антун
30
Бирлигея
Даниэль
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 16 побед

51 матч

33.3%
21.6%
45.1%
17 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

19.6%
56.9%
23.5%
10 побед 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
39.2%
31.4%
15 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.19
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

66
51

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44

Среднее время на гол

69
90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
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