  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Университатя Клуж
2:0
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
1:0
35' Гол
Martin Remacle
45' Желтая карточка
Daniel Celea
50' Желтая карточка
Дулка Марко
2:0
65' Гол
Нистор Дан
90' Желтая карточка
Мирон Джордже
90' Желтая карточка
Dorinel Oancea
90' Желтая карточка
Andrei Gorcea
90'+5
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
27
Кипчу
Александру
11
Тескан
Драгош
98
Симон
Габриэл
8
Martin
Remacle
94
Бик
Овидиу
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
1
Молдован
Дину
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
91
Кориню
Жереми
98
Кэпушэ
Тибериу
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
88
Ионицэ
Адриан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
80
Думитрашку
Денис
Университатя Клуж
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Университатя Клуж
Киндия Тырговиште

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
1:0
ЛI
3:1
ЛI
2:1
Л2С2
2:1
Л2С2
0:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьям Мамаду 9 (1) 0.24
Martin Remacle 5 0.13
Бэлан Адриан 4 0.11
Филип Иоан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Фюлёп Лоран 2 0.05
Кипчу Александру 1 0.03
Бик Овидиу 1 0.03
Тескан Драгош 1 0.03
Пирес Ромарио 1 (1) 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Эли Лопес 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Denis Ispas 1 0.03
Горанов Иван 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 9 0.24
Попадюк Дору 8 0.21
Негуц Кристиан 5 (2) 0.13
Купер Годберг 5 0.13
Daniel Celea 2 0.05
Шербан Андрей 1 0.03
Болдор Деян 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 1 0.03
Ороско Эстебан 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Атанасе Космин 1 0.03
Ахматов Расамбек 1 0.03
Воробьев Модест 0 0
Буш Сержиу 0 0
Шамед Нассер 0 0
Грубац Сергей 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 9 1
Пирес Ромарио 8 1
Denis Ispas 8 0
Илие Флорин 4 2
Симон Габриэл 6 0
Andrei Gorcea 6 0
Бик Овидиу 4 0
Мирон Джордже 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Филип Иоан 3 0
Пициан Андрей 3 0
Ромеро Роберто 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Мартич Иван 2 0
Горанов Иван 2 0
Эли Лопес 2 0
Тьям Мамаду 2 0
Гомеш Жозе 2 0
Стойка Янис 2 0
Albert Hofman 2 0
Илиев Пламен 1 0
Нистор Дан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 10 0
Негуц Кристиан 8 1
Кэпушэ Тибериу 4 2
Дулка Марко 7 0
Daniel Celea 7 0
Ороско Эстебан 6 0
Anton Petrea 6 0
Болдор Деян 5 0
Попадюк Дору 4 0
Воробьев Модест 4 0
Думитрашку Денис 4 0
Купер Годберг 4 0
Попа Даньел 3 0
Михаю Андреас 3 0
Шамед Нассер 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Кабуз Каталин 2 0
Кориню Жереми 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Дину Корнел 2 0
Шербан Андрей 2 0
Грубац Сергей 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Киндия Тырговиште
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
8
Университатя Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Киндия Тырговиште
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

8
16
Университатя Клуж
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (14)
37% (14)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (20)
37% (14)
11% (4)
Киндия Тырговиште
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (11)
37% (14)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
26% (10)
45% (17)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 28
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
23%
4
25%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Пропущено

19
27
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
16%
1
4%
1-15
7
37%
6
22%
16-30
1
5%
6
22%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Забито

11
22
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
29 Не забивали 23
3
27%
6
27%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
2
9%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Пропущено

28
24
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
7%
4
17%
1-15
5
18%
3
13%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
7
25%
5
21%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
25%
5
21%
76-90

Забито

33
38
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
15 Не забивали 13
4
12%
8
21%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
12
36%
3
8%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
7
21%
8
21%
61-75
5
15%
10
26%
76-90

Пропущено

47
51
24 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 31
5
11%
5
10%
1-15
12
26%
9
18%
16-30
7
15%
11
22%
31-45
8
17%
10
20%
46-60
4
9%
6
12%
61-75
11
23%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Киндия Тырговиште

Точный счет

2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
10 раз 26%
1
14 раз 37%
0
13 раз 34%
2
10 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
3
8
12
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
10
2
16
1.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
25
13
10
28
1.5
11
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 0:0 8 4 3 1 16 - 9 47
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 0:0 8 2 4 2 11 - 10 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
2.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
3.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 9 - 5 31
5.
Университатя Клуж
 8 4 1 3 10 - 8 30
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 8 2 0 6 5 - 10 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 0:0 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Клуж 2:0 Киндия Тырговиште онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     