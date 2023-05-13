Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мартич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Esteban Orozco успешно блокирует удар.

81' Симон Габриэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Denis Dumitrascu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Denis Dumitrascu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

69' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Попа Даньел не смог попасть в створ ударом издали

66' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Г О О О О Л - Нистор Дан забивает с правой ноги!

65' Martin Remacle создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Кориню Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Martin Remacle выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Пициан Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Пициан Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Denis Dumitrascu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Кэпушэ Тибериу получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Кэпушэ Тибериу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Дулка Марко получил желтую карточку от судьи

49' Попадюк Дору навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Adrian Ionita уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан