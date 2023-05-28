Тур: 10. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
0:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаПапа Энрико
38' Желтая карточкаRares Ispas
52' Желтая карточкаДимитров Радослав
73' Желтая карточкаТамаш Марк
74' Желтая карточкаМатей Космин
90' Желтая карточкаЧоботарю Денис
0:1
90' ГолШтефэнеску Мариус
90' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
90'+6
Ход матча
35'
38'
73'
74'
90'
90'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
27
Rares
Ispas
67
Папа
Энрико
97
Варга
Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
24 Denis Renta
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Университатя Крайова
Сепси
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.69
1
Среднее время на гол
130
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Среднее время на гол
70
82
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
93
86
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|13 (4)
|0.33
|Крецу Александру
|7
|0.18
|Маркович Йован
|7
|0.18
|Кольич Элвир
|5 (1)
|0.13
|Кымпану Георге
|4
|0.1
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Банку Никусор
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|11
|0.28
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.23
|Штефэнеску Мариус
|6
|0.15
|Матей Космин
|6 (4)
|0.15
|Шафранко Павол
|5
|0.13
|Паун Николае
|4
|0.1
|Митря Богдан
|3 (1)
|0.08
|Аганович Аднан
|2
|0.05
|Георге Ион
|2 (1)
|0.05
|Домашкан Виталий
|2
|0.05
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.05
|Чоботарю Денис
|2
|0.05
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|5
|1
|Баярам Штефан
|6
|0
|Крецу Александру
|4
|1
|Кэпэцынэ Михай
|4
|1
|Скречу Владимир
|4
|1
|Матею Александру
|3
|1
|Раул Силва
|4
|0
|Иван Андрей
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Арлаускис Гедрюс
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Попеску Лаурентиу
|2
|0
|Мартич Иван
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Бэлаша Михай
|6
|0
|Тамаш Марк
|4
|1
|Матей Космин
|5
|0
|Митря Богдан
|5
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Чоботарю Денис
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
Сепси
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
9
Университатя Крайова
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сепси
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
17
28
Университатя Крайова
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (8)
58% (23)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (19)
23% (9)
30% (12)
Сепси
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
45% (18)
38% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
40% (16)
28% (11)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
23
37
Голы по времени матча
Забито
29
24
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 26
0
0%
1
4%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
9
31%
5
21%
61-75
8
28%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
7
29%
29%
16-30
6
35%
7
29%
29%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
3
18%
3
13%
76-90
Забито
21
31
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 26
3
14%
2
6%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
6
29%
6
19%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
1
5%
7
23%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
19%
2
9%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Забито
50
55
18 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 12
3
6%
3
5%
1-15
6
12%
12
22%
16-30
9
18%
6
11%
31-45
10
20%
10
18%
46-60
13
26%
10
18%
61-75
9
18%
14
25%
76-90
Пропущено
38
46
18 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 30
5
13%
4
9%
1-15
4
11%
11
24%
16-30
9
24%
13
28%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
6
16%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2
Результаты матчей
Университатя Крайова
Сепси
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
7
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
8 раз 20%
1:1
8 раз 20%
0:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
1:2
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 43%
2
11 раз 28%
0
8 раз 20%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 38%
0
11 раз 28%
2
9 раз 23%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
911
911
317
317
119
317
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
614
515
119
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
328
Больше Меньше
2911
1525
1426
436
535
139
535
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|22 - 13
|53
|2.
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|46
|3.
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|42
|4.
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|40
|5.
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|38
|6.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|29
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|47
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|39
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|25
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|36
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|35
|3.
|5
|1
|1
|3
|10 - 15
|30
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|22 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|19
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11