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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Университатя Крайова
0:1
Конец матча
Сепси
0'
35' Желтая карточка
Папа Энрико
38' Желтая карточка
Rares Ispas
52' Желтая карточка
Димитров Радослав
73' Желтая карточка
Тамаш Марк
74' Желтая карточка
Матей Космин
90' Желтая карточка
Чоботарю Денис
0:1
90' Гол
Штефэнеску Мариус
90' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90'+6
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
7
Кымпану
Георге
31
Исфан
Александру
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
8
Георге
Ион
67
Папа
Энрико
22
Франсишку
Жуниор
77
Аганович
Аднан
18
Шафранко
Павол
97
Варга
Роланд
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.69
1

Среднее время на гол

130
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

93
86

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 13 (4) 0.33
Крецу Александру 7 0.18
Маркович Йован 7 0.18
Кольич Элвир 5 (1) 0.13
Кымпану Георге 4 0.1
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 11 0.28
Рондон Марио 9 (2) 0.23
Штефэнеску Мариус 6 0.15
Матей Космин 6 (4) 0.15
Шафранко Павол 5 0.13
Паун Николае 4 0.1
Митря Богдан 3 (1) 0.08
Аганович Аднан 2 0.05
Георге Ион 2 (1) 0.05
Домашкан Виталий 2 0.05
Головфка Кэтэлин 2 0.05
Чоботарю Денис 2 0.05
Ахабар Анасс 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Баярам Штефан 6 0
Крецу Александру 4 1
Кэпэцынэ Михай 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Попеску Лаурентиу 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Исфан Александру 1 0
William Baeten 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Бэлаша Михай 6 0
Тамаш Марк 4 1
Матей Космин 5 0
Митря Богдан 5 0
Тудорие Александру 5 0
Чоботарю Денис 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Папа Энрико 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Димитров Радослав 2 0
Никзули Роланд 2 0
Rares Ispas 2 0
Домашкан Виталий 1 0
Razvan Catalin Began 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
Сепси
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
9
Университатя Крайова
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сепси
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

17
28
Университатя Крайова
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (8)
58% (23)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (19)
23% (9)
30% (12)
Сепси
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
45% (18)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
40% (16)
28% (11)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

23
37

Голы по времени матча

Забито

29
24
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 26
0
0%
1
4%
1-15
4
14%
5
21%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
9
31%
5
21%
61-75
8
28%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
7
29%
29%
16-30
6
35%
7
29%
29%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
3
18%
3
13%
76-90

Забито

21
31
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 26
3
14%
2
6%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
6
29%
6
19%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
1
5%
7
23%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
19%
2
9%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

50
55
18 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 12
3
6%
3
5%
1-15
6
12%
12
22%
16-30
9
18%
6
11%
31-45
10
20%
10
18%
46-60
13
26%
10
18%
61-75
9
18%
14
25%
76-90

Пропущено

38
46
18 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 30
5
13%
4
9%
1-15
4
11%
11
24%
16-30
9
24%
13
28%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
6
16%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2

Результаты матчей

Университатя Крайова
Сепси

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 20%
1:1
8 раз 20%
0:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
1:2
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 43%
2
11 раз 28%
0
8 раз 20%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 38%
0
11 раз 28%
2
9 раз 23%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
9
11
3
17
2.5
3
17
1
19
3.5
3
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
6
14
1.5
5
15
1
19
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
8
0.5
Больше Меньше
29
11
15
25
1.5
14
26
4
36
2.5
5
35
1
39
3.5
5
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 10 6 3 1 22 - 13 53
2.
Стяуа
 10 5 2 3 15 - 15 46
3.
ЧФР Клуж
 10 2 4 4 11 - 14 42
4.
Университатя Крайова
 10 3 4 3 15 - 14 40
5.
Рапид Бухарест
 10 3 3 4 17 - 20 38
6.
Сепси
 10 2 2 6 10 - 14 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 5 3 1 1 8 - 8 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 7 - 7 6
6.
Университатя Крайова
 5 1 2 2 6 - 6 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 8 35
3.
Рапид Бухарест
 5 1 1 3 10 - 15 30
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Сепси
 5 1 1 3 4 - 7 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 22 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 46%, Сепси: 54%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что George Cimpanu из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Матей Космин
  • Желтая карточка
    95'
    Marius Stefanescu снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 94'
    Матей Космин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!
  • 94'
    Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Где смотреть матч Университатя Крайова 0:1 Сепси онлайн

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