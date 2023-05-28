Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Сепси

87' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Marius Stefanescu из команды Сепси фолит на Раул Силва , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

85' Удар от ворот произведет Сепси

84' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Рогульич Анте бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем

82' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

82' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Juraj Badelj получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Juraj Badelj на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' George Cimpanu успешно блокирует удар.

77' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матей Космин получил желтую карточку от судьи

73' Тамаш Марк получил желтую карточку от судьи

73' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

73' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Хорошую попытку сделал Димитров Радослав . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Димитров Радослав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

71' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Аганович Аднан уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu

66' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Георге Ион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Георге Ион из команды Сепси нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Кольич Элвир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Аганович Аднан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Сепси

54' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

54' Скречу Владимир пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly ловит мяч

54' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

53' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Димитров Радослав получает желтую карточку за игру рукой

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе