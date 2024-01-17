2:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолДуарте Бруно
0:2
12' ГолХуанпи Аньор
22' Желтая карточкаЦигарас Ангелос
1:2
36' ГолGiannis Loukinas
45' Желтая карточкаХуанпи Аньор
62' Желтая карточкаДуарте Бруно
73' Желтая карточкаNikola Stajic
74' Желтая карточкаLucas Necul
2:2
90' ГолТоррес Кристиан
90' Красная карточкаPanagiotis Vosniadis
90'+10
Ход матча
7'
0:1
12'
0:2
22'
36'
45'
62'
73'
74'
87'
89'
90'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Damian Silva
-
10 Demethryus
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Lucas Necul
-
Главный тренер: Alekos Vosnaidis
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Серхио ДиасНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Каллитея
Панетоликос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Среднее время на гол
67
38
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Каллитея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Кристиан I
|1
|0.25
|Матилья Хавьер
|1
|0.25
|Giannis Loukinas
|1
|0.25
|Georgios Moustakopoulos
|1
|0.25
|Василояннис Андреас
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харис Мавриас
|1
|0.33
|Карелис Никос
|1
|0.33
|Хуанпи Аньор
|1
|0.33
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.33
|Дуарте Бруно
|1
|0.33
|Войлис Александрос
|1
|0.33
|Льявас Георгиос
|0
|0
Карточки
Каллитея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Panagiotis Vosniadis
|1
|1
|Panagiotis Kinigopouls
|1
|0
|Василояннис Андреас
|1
|0
|Lucas Necul
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
|Nikola Stajic
|1
|0
Результаты матчей
Каллитея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Каллитея
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Каллитея
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Каллитея
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каллитея - Панатинаикос-2 3:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каллитея 1:2 Панахаики - Каллитея 1:1 Каллитея - Каламата 1:0
Панетоликос - Каллитея 3:2 Диагорас Родос - Каллитея 2:1 Каллитея - Тиликратис Лефкада 3:0 Ионикос - Каллитея 0:1 Илиуполис - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 0:1 Эгалео - Каллитея 1:1 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:1 Каллитея - Гиуштас 1:0 Каллитея - Олимпиакос Пирей-2 3:2 Каламата - Каллитея 1:1 Каллитея - Панахаики 0:0 Ионикос - Каллитея 0:3 ПАО Руф - Каллитея 1:2 Каллитея - Эгалео 2:0 Илиуполис - Каллитея 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0
Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
Результаты матчей
Каллитея
Панетоликос
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Каллитея
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Nicolas Andereggen
|2