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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
0:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
26' Желтая карточка
Бальтазар
39' Желтая карточка
Джака Таулант
44' Желтая карточка
Кавар Димитри
76' Желтая карточка
Весли Давид
88' Красная карточка
Джюмарт Эрай
0:1
90' Гол
Жегрова Эдон
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
23
Тосетти
Маттео
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
34
Джака
Таулант
8
Кинтилья
Хорди
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
7
Касами
Пайтим
Сьон
4-1-4-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

26'
Бальтазар
 
39'
 
Джака Таулант
44'
Кавар Димитри
 
65'
 
Паласиос Матиас
Кинтилья Хорди
65'
 
Жегрова Эдон
Штокер Валентин
67'
Весли Давид
Тосетти Маттео
 
69'
Оливейра Адриан
Итаитинга
 
76'
Весли Давид
 
77'
 
Кабрал Артур
Касами Пайтим
77'
 
Миллар Лиам
Ндой Дан
82'
Abdulkader Keita2
Гргич Анто
 
88'
 
Джюмарт Эрай
90'
0:1
Жегрова Эдон
(Паласиос Матиас)
90'
 
Ланг Михаэль
Лопес Серхио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Сьон
Базель

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
91.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
10 побед 10 ничьих 0 побед

49 матчей

20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед

Первый тайм

22.4%
77.6%
0 побед 11 ничьих 27 побед

Второй тайм

22.4%
77.6%
0 побед 11 ничьих 30 побед

61 матч

11.5%
24.6%
63.9%
7 побед 15 ничьих 39 побед

Первый тайм

19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед

Второй тайм

16.4%
34.4%
49.2%
10 побед 21 ничья 30 побед

История матчей

С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оаро Гийом 3 0.3
Стожилкович Филип 2 (1) 0.2
Гргич Анто 1 (1) 0.1
Буа Кевин 1 0.1
Кавар Димитри 1 0.1
Дзуффи Лука 1 0.1
Ндойе Бирама 1 0.1
Theo Berdayes 1 0.1
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 11 (2) 1.1
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.4
Жегрова Эдон 2 0.2
Штокер Валентин 1 0.1
Касами Пайтим 1 0.1
Лопес Серхио 1 0.1
Миллар Лиам 1 0.1
Ндой Дан 1 0.1
Джюмарт Эрай 1 0.1
Паласиос Матиас 0 0
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Бальтазар 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Буа Кевин 1 0
Кавар Димитри 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Весли Давид 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 3 0
Петретта Рауль 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Касами Пайтим 2 0
Штокер Валентин 1 0
Фрай Фабиан 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Ндой Дан 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
16
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
3
60%
1
6%
76-90

Пропущено

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
2
11%
3
60%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
3
27%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
5
45%
3
13%
76-90

Пропущено

24
9
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
21%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0
Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Сьон 0:3
Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0 Гамбург - Базель 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 6 4 0 24 - 8 22
2. Цюрих 10 6 2 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 9 5 3 1 24 - 8 18
4. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Грасcхоппер 10 3 4 3 16 - 14 13
6. Серветт 10 3 3 4 17 - 22 12
7. Сьон 10 2 3 5 12 - 23 9
8. Санкт-Галлен 10 2 3 5 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 4 5 12 - 22 7
10. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
3. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Янг Бойз 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 4 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кавар Димитри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 0:1 Базель онлайн




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