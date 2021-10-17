Швейцария: Суперлига 2021-2022
26' Желтая карточкаБальтазар
39' Желтая карточкаДжака Таулант
44' Желтая карточкаКавар Димитри
76' Желтая карточкаВесли Давид
88' Красная карточкаДжюмарт Эрай
0:1
90' ГолЖегрова Эдон
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Walker
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
26'
39'
44'
76'
77'
88'
90'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Сьон
Базель
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
91.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
10 побед 10 ничьих 0 побед
49 матчей
20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед
Первый тайм
22.4%
77.6%
0 побед 11 ничьих 27 побед
Второй тайм
22.4%
77.6%
0 побед 11 ничьих 30 побед
61 матч
11.5%
24.6%
63.9%
7 побед 15 ничьих 39 побед
Первый тайм
19.7%
36.1%
44.2%
12 побед 22 ничьи 27 побед
Второй тайм
16.4%
34.4%
49.2%
10 побед 21 ничья 30 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оаро Гийом
|3
|0.3
|Стожилкович Филип
|2 (1)
|0.2
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.1
|Буа Кевин
|1
|0.1
|Кавар Димитри
|1
|0.1
|Дзуффи Лука
|1
|0.1
|Ндойе Бирама
|1
|0.1
|Theo Berdayes
|1
|0.1
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|11 (2)
|1.1
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.4
|Жегрова Эдон
|2
|0.2
|Штокер Валентин
|1
|0.1
|Касами Пайтим
|1
|0.1
|Лопес Серхио
|1
|0.1
|Миллар Лиам
|1
|0.1
|Ндой Дан
|1
|0.1
|Джюмарт Эрай
|1
|0.1
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Кавар Димитри
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Касами Пайтим
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
3
60%
1
6%
76-90
Пропущено
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
20%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
2
11%
3
60%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
3
27%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
5
45%
3
13%
76-90
Пропущено
24
9
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
21%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0
Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0 Лугано - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Сьон 0:3
Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1 Партизани - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 0:2 Базель - Партизани 3:0 Гамбург - Базель 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|24 - 8
|18
|4.
|Лугано
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Серветт
|10
|3
|3
|4
|17 - 22
|12
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|2
|3
|5
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|8
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|3
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|5
|0