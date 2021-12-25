  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 55
Саутгемптон 0% (0)
X 25.5% (14)
Тоттенхэм 74.5% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Тоттенхэм
3.67
3.65
2.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Тоттенхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 4 0.24
Адамс Че 3 0.18
Уорд-Праус Джеймс 3 (2) 0.18
Армстронг Адам 2 0.12
Эльюнусси Мохамед 1 0.06
Беднарек Ян 1 0.06
Ливраменто Валентино 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 7 0.47
Кейн Гарри 2 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.13
Регилон Серхио 1 0.07
Лукас Моура 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Алли Деле 1 (1) 0.07
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 6 0
Ромеу Ориоль 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Лянко Войнович 1 0
Телла Нейтан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Регилон Серхио 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
3
20%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
19%
3
15%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
3
11%
5
25%
61-75
7
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Саутгемптон 0% (0)
    X 25.5% (14)
    Тоттенхэм 74.5% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.67
    3.65
    2.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    25.5% (14)
    Тоттенхэм
    74.5% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (37)
    Меньше
    31.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (48)
    Нет
    11.11% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    61.8% (34)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    0:2 Тоттенхэм
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Саутгемптон
    Тоттенхэм

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     