Плохо сыграл Виктор Линд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Бо Энриксен сейчас получил желтую

[player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дивкович Марко наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

45' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Риверос Блас из команды Брондбю

38' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

38' Хорошие навыки показал Дрейер Андерс из команды Митьюлланд , красиво сыграв в пас с одноклубником.

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Белл Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Шарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Квистгарден Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Дрейер Андерс пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

26' Брондбю выполняет удар от ворот.

26' Как он промахнулся? Феррейра Эвандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Дивкович Марко бьет со штрафного в створ, но Давид Оустед держит все под контролем

23' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

18' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хедлунд Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Шарлес из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.

17' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Г О О О О Л - Каппис Кристиан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

14' Брондбю выполняет удар от ворот.

13' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Брондбю

12' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Махсо Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Исаксен Густав не смог попасть в створ ударом издали

10' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Должен был быть гол! Исаксен Густав имел отличный шанс, но Мэдс Хермансен не дал голу состоятся!

8' Брондбю выполняет удар от ворот.

8' Чилуфя Эдвард не смог попасть в створ ударом издали

8' Шарлес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

7' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

3' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

3' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брондбю выполняет удар от ворот.

1' Дрейер Андерс не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля