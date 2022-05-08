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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 8478
Ольборг
1:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
2' Гол
Чилуфя Эдвард
0:2
11' Гол
Андерссон Йоэль
61' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
61' Желтая карточка
Росс Матиас
61' Желтая карточка
Макарич Милан
63' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
1:2
66' Гол
Фоссум Ивер
76' Желтая карточка
Шарлес
86' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
87' Желтая карточка
Бо Энриксен
90' Желтая карточка
Kasper Waarst Hoegh
90' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
90'+11

Ход матча

2'
0:1
Чилуфя Эдвард
(Исаксен Густав)
11'
0:2
Андерссон Йоэль
(Дрейер Андерс)
18'
 
Jose Ferreira
Дюр Николас
46'
Oliver Ross
Гранли Даниэль
 
56'
 
Майер Макс
Чилуфя Эдвард
56'
 
Шарлес
Феррейра Эвандер
61'
 
Рафаэль Онедика
61'
Росс Матиас
 
61'
Макарич Милан
 
62'
Куск Каспер
Макарич Милан
 
62'
Kasper Waarst Hoegh
Андерсен Лукас
 
63'
Хагельскьер Андерс
 
66'
Фоссум Ивер
1:2
76'
 
Шарлес
80'
 
Брумадо Жуниор
Исаксен Густав
80'
 
Линн Виктор
Дрейер Андерс
80'
Альманн Якоб
Паллесен Кристоффер
 
80'
Casper Gedsted Hansen
Тораринссон Гудмундур
 
86'
Хёйхольт Мальте
 
87'
 
Бо Энриксен
90'
Kasper Waarst Hoegh
 
90'
 
Далсгор Хенрик

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
4
Росс
Матиас
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
36
Тораринссон
Гудмундур
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
9
Макарич
Милан
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
8
Майер
Макс
37
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
Ольборг
3-4-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Митьюлланд

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 24 победы

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

49 матчей

30.6%
14.3%
55.1%
15 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

20.4%
30.6%
49%
10 побед 15 ничьих 24 победы

Второй тайм

24.5%
36.7%
38.8%
12 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

СДЧГ
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СДЧГ
1:2
СД
0:2
ТМС
0:3
ТМК
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5
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