Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 8478
1:2
Конец матча
0:1
2' ГолЧилуфя Эдвард
0:2
11' ГолАндерссон Йоэль
61' Желтая карточкаРафаэль Онедика
61' Желтая карточкаРосс Матиас
61' Желтая карточкаМакарич Милан
63' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
1:2
66' ГолФоссум Ивер
76' Желтая карточкаШарлес
86' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
87' Желтая карточкаБо Энриксен
90' Желтая карточкаKasper Waarst Hoegh
90' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
Ход матча
2'
0:1
11'
0:2
61'
61'
61'
66'
1:2
76'
86'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Митьюлланд
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед
Первый тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 24 победы
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед
49 матчей
30.6%
14.3%
55.1%
15 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
20.4%
30.6%
49%
10 побед 15 ничьих 24 победы
Второй тайм
24.5%
36.7%
38.8%
12 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5