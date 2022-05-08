Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Oliver Ross выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Рефери не любит споров - именно за это Бо Энриксен сейчас получил желтую

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ольборг выполняет удар от ворот.

48' Как он промахнулся? Тюкосен Мадс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Игрок из команды Ольборг совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

47' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Майер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Дрейер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Оустед Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Ольборг выполняет удар от ворот.

43' Хагельскьер Андерс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Митьюлланд

39' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

39' Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас , обводя своих соперников

37' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

35' Выглядело как неплохой момент. Тораринссон Гудмундур из команды Ольборг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

33' Близко! Росс Матиас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Митьюлланд

26' Ольборг выполняет удар от ворот.

26' Майер Макс из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Удар от ворот произведет Митьюлланд

23' Хорошую попытку сделал Андреасен Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Андреасен Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Давид Оустед не дал случится голу! Андерсен Лукас должен был забивать, но Давид Оустед сделал отличный сейв

17' Гранли Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ох, нехорошо это выглядит. Дюр Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Дюр Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Андерссон Йоэль забивает с левой ноги!

10' Ольборг выполняет удар от ворот.

10' Игрок Исаксен Густав из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хёйхольт Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Давид Оустед держит все под контролем

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Исаксен Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ольборг начинает с центра поля