Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Митьюлланд

44' Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Уильям Бовинг из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

40' Давид Оустед не дал случится голу! Классон Виктор должен был забивать, но Давид Оустед сделал отличный сейв

38' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

37' Выглядело как неплохой момент. Вавро Денис из команды Копенгаген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

37' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Андерссон Йоэль получил желтую карточку от судьи

36' Шарлес из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

36' Шарлес из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

36' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Шарлес из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

32' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Копенгаген

27' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Копенгаген

25' Лерагер Лукас из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Удар от ворот произведет Копенгаген

23' Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Копенгаген

20' Игрок Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Отличные скиллы показывает Чилуфя Эдвард , обводя своих соперников

19' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Копенгаген выполняет удар от ворот.

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Копенгаген

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Давид Оустед держит все под контролем

14' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает пас партнеру.

14' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

12' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Игрок Шарлес из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Должен был быть гол! Дрейер Андерс имел отличный шанс, но Камиль Грабара не дал голу состоятся!

3' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля