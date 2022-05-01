  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 11289
Митьюлланд
0:0
Конец матча
Копенгаген
0'
37' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
66' Желтая карточка
Анкерсен Петер
76' Желтая карточка
Святченко Эрик
78' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
87' Желтая карточка
Бабакар Хоума
90'+4

Ход матча

37'
Андерссон Йоэль
 
57'
Систо Пионе
Чилуфя Эдвард
 
66'
 
Анкерсен Петер
66'
Святченко Эрик
Андерссон Йоэль
 
66'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
66'
Линн Виктор
Исаксен Густав
 
70'
 
Мукайру Пол
Бовинг Виллиам
76'
Святченко Эрик
 
76'
 
Бабакар Хоума
Йоргенсен Николай
78'
Рафаэль Онедика
 
79'
Майер Макс
Шарлес
 
85'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Классон Виктор
87'
 
Бабакар Хоума

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
15
Классон
Виктор
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
9
Йоргенсен
Николай
Митьюлланд
3-4-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Копенгаген

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед

51 матч

43.1%
11.8%
45.1%
22 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

31.4%
37.3%
31.3%
16 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

39.2%
21.6%
39.2%
20 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

СДЧГ
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     