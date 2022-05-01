Стадион: МСХ Арена Зрители: 11289
0:0
Конец матча
37' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
66' Желтая карточкаАнкерсен Петер
76' Желтая карточкаСвятченко Эрик
78' Желтая карточкаРафаэль Онедика
87' Желтая карточкаБабакар Хоума
Ход матча
37'
66'
76'
78'
79'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Митьюлланд
Копенгаген
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед
51 матч
43.1%
11.8%
45.1%
22 победы 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.4%
37.3%
31.3%
16 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
39.2%
21.6%
39.2%
20 побед 11 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3