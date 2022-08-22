Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

90' Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Матч возобновлен

88' Йенсен Магнус получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Aske Adelgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Трандарсон Арон-Элис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Джеймс Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Г О О О О Л - Кадри Башким забивает с левой ноги!

84' Муколли Агон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Джеймс Гомес наказан за толчок Тверсков Йеппе

84' Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сегодняшная посещаемость составляет 7567 болельщиков

83' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Хорсенс

80' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Оденсе

79' Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Маркус Ханнесбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

75' Джейбали Иссам из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Сигурдарсон Арон пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

74' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Джеймс Гомес нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

73' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Джейбали Иссам

72' Gustav Grubbe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Хорсенс

71' Шельвик Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Оденсе

70' Йенсен Магнус не смог попасть в створ ударом издали

68' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Оденсе

65' Мусонда Лубамба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

63' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Оооо... вот это был удар! Трандарсон Арон-Элис должен был забить с этой позиции.

63' Трандарсон Арон-Элис нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.

62' Jakob Breum создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Хорсенс

61' Джейбали Иссам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Джейбали Иссам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Джейбали Иссам из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Оооо... вот это был удар! Андерс К. Якобсен должен был забить с этой позиции.

57' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Хорсенс

56' Тверсков Йеппе из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

55' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

55' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Джанус Драчманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Судья подбегает и показывает Aske Adelgaard из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

53' Микельсон Николас из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Хорошую попытку сделал Опондо Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Джанус Драчманн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Хорсенс

51' Оооо... вот это был удар! Бьёрн Паульсен должен был забить с этой позиции.

51' Бьёрн Паульсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Сигурдарсон Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Фенгер Макс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Оденсе

46' О, нет. Из многообещающей позиции Свеннсен Сандер из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Томас Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.