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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 7567
Оденсе
1:0
Конец матча
Хорсенс
0'
21' Желтая карточка
Гомес Джеймс
29' Желтая карточка
Thomas Santos
49' Желтая карточка
Фенгер Макс
54' Желтая карточка
Aske Adelgaard
1:0
84' Гол
Кадри Башким
88' Желтая карточка
Йенсен Магнус
90' Вторая желтая карточка
Aske Adelgaard
90'+7

Ход матча

21'
 
Гомес Джеймс
29'
 
Thomas Santos
49'
Фенгер Макс
 
54'
Aske Adelgaard
 
66'
Gustav Grubbe
Микельсон Николас
 
66'
Charly Horneman
Фенгер Макс
 
68'
 
Marcus Hannesbo
Thomas Santos
68'
 
Камили Лирим
Samson Iyede
77'
 
Геммер Йонас
Джанус Драчманн
77'
Муколли Агон
Jakob Martinsen
 
77'
Кадри Башким
Джейбали Иссам
 
82'
 
Крузе Давид
Сигурдарсон Арон
82'
 
Джаст Элайджа
Anders Jacobsen II
84'
Кадри Башким
(Муколли Агон)
1:0
88'
 
Йенсен Магнус
90'
Aske Adelgaard
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
23
Aske
Adelgaard
19
Трандарсон
Арон-Элис
6
Тверсков
Йеппе
10
Свеннсен
Сандер
7
Джейбали
Иссам
8
Jakob
Martinsen
15
Фенгер
Макс
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
8
Джанус
Драчманн
11
Сигурдарсон
Арон
26
Samson
Iyede
9
Anders
Jacobsen
II
Оденсе
4-2-3-1
Хорсенс
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Хорсенс

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:3
СБЗВ
4:0
СБЗВ
1:1
СД
0:0
СД
1:0
ТМС
1:2
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
3:1
ТМК
3:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
2:1
СД
2:0
СД
2:0
К
2:4
СД
2:2
ММ(
1:4
С
0:1
СЛ
0:1
СЛ
4:3
СЛ
3:3
СЛ
2:1
СЛ
1:0
ТМС
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 2 0.33
Charly Horneman 1 0.17
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.17
Эстрём Робин 1 0.17
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.33
Anders Jacobsen II 1 0.17
Йенсен Магнус 1 0.17
Сигурдарсон Арон 1 (1) 0.17
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 1 1
Bjoern Paulsen 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Кадри Башким 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Микельсон Николас 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Йенсен Магнус 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Гомес Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Хорсенс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 6 1 2 3 5 - 9 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
10. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Оденсе начинает контратаку
  • 97'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Хорсенс: 46%.
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