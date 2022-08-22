Стадион: Nature Energy Park Зрители: 7567
0'
21' Желтая карточкаГомес Джеймс
29' Желтая карточкаThomas Santos
49' Желтая карточкаФенгер Макс
54' Желтая карточкаAske Adelgaard
1:0
84' ГолКадри Башким
88' Желтая карточкаЙенсен Магнус
90' Вторая желтая карточкаAske Adelgaard
90'+7
Ход матча
21'
29'
49'
54'
84'
1:0
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 Max Ejdum
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Оденсе
Хорсенс
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
37 матчей
40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|2
|0.33
|Charly Horneman
|1
|0.17
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.17
|Эстрём Робин
|1
|0.17
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|2
|0.33
|Anders Jacobsen II
|1
|0.17
|Йенсен Магнус
|1
|0.17
|Сигурдарсон Арон
|1 (1)
|0.17
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|1
|1
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Йенсен Магнус
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Хорсенс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|Орхус
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Раннерс
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Виборг
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Орхус
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|10.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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