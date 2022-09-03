Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 47500
0'
1:0
19' ГолФюрих Крис
1:1
22' ГолТеродде Симон
28' Желтая карточкаДрекслер Доминик
45' Желтая карточкаБюльтер Мариус
45' Желтая карточкаВагноман Жоша
45' Желтая карточкаСоса Борна
67' Вторая желтая карточкаВагноман Жоша
73' Желтая карточкаМавропанос Константинос
90'+4
Ход матча
19'
1:0
22'
28'
45'
45'
45'
63'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
14
Мвумпа
Силас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Wimmer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Штуттгарт
Шальке 04
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|1
|0.2
|Эндо Ватару
|1
|0.2
|Фюрих Крис
|1
|0.2
|Ахамада Науиру
|1
|0.2
|Калайджич Саша
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.6
|Теродде Симон
|1
|0.2
|Саласар Родриго
|1
|0.2
|Дрекслер Доминик
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Пеллегрино Матараццо
|1
|1
|Соса Борна
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Ито Хироки
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|1
|1
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
60%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2
Шальке 04
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1
Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 11
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|3.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Шальке 04
Исход игры
Штуттгарт
69% (80)
Ничья
25.9% (30)
Шальке 04
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
44.8% (52)
1:1 Ничья
19.8% (23)
2:0 Штуттгарт
10.3% (12)
1:0 Штуттгарт
10.3% (12)
1:2 Шальке 04
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:1 Штуттгарт
2.6% (3)
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