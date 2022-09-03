Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Лилиан Эглофф не смог попасть в створ ударом издали

Тиаго Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Лилиан Эглофф уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Оуведжан Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Вагноман Жоша грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

45' Бюльтер Мариус грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Удар от ворот произведет Штуттгарт

40' Ларссон Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Штуттгарт

36' Теродде Симон не смог попасть в створ ударом издали

32' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Лилиан Эглофф нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лилиан Эглофф нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Теродде Симон забивает с правой ноги!

19' Г О О О О Л - Фюрих Крис забивает с правой ноги!

19' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мавропанос Константинос не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Штуттгарт

16' Ларссон Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Дрекслер Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ито Хироки не смог попасть в створ ударом издали

11' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

8' Дрекслер Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мавропанос Константинос нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

7' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Штуттгарт

4' Ларссон Джордан не смог попасть в створ ударом издали

4' Оуведжан Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Оуведжан Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Штуттгарт начинает с центра поля