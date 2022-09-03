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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 47500
Штуттгарт
1:1
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
19' Гол
Фюрих Крис
1:1
22' Гол
Теродде Симон
28' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
45' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
45' Желтая карточка
Вагноман Жоша
45' Желтая карточка
Соса Борна
67' Вторая желтая карточка
Вагноман Жоша
73' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
90'+4

Ход матча

19'
Фюрих Крис
(Мвумпа Силас)
1:0
22'
1:1
Теродде Симон
(Дрекслер Доминик)
28'
 
Дрекслер Доминик
45'
 
Бюльтер Мариус
45'
Вагноман Жоша
 
45'
Соса Борна
 
46'
 
Мор Тобиас
Оуведжан Томас
62'
Томаш Тьягу
Эглофф Лилиан
 
63'
Мийо Энцо
Соса Борна
 
65'
 
Саласар Родриго
Ларссон Джордан
65'
 
Полтер Себастьян
Теродде Симон
67'
Вагноман Жоша
 
73'
Мавропанос Константинос
 
74'
 
Молле Флоран
Дрекслер Доминик
76'
Штенцель Паскаль
Фюрих Крис
 
83'
Каразор Атакан
Ахамада Науиру
 
83'
Гирасси Серу
Мвумпа Силас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Штуттгарт 69% (80)
X 25.9% (30)
Шальке 04 5.2% (6)
+1
выиграет Штуттгарт, со счетом 2:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
32
Ахамада
Науиру
14
Мвумпа
Силас
25
Эглофф
Лилиан
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
5
Ван
дер
Берг
Сепп
2
Оуведжан
Томас
11
Бюльтер
Мариус
6
Краусс
Том
17
Флик
Флориан
7
Ларссон
Джордан
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
Штуттгарт
3-3-2-2
Шальке 04
4-5-1

История личных встреч

Штуттгарт
Шальке 04

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
5:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:2
Б
0:4
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
КTХ
0:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 1 0.2
Эндо Ватару 1 0.2
Фюрих Крис 1 0.2
Ахамада Науиру 1 0.2
Калайджич Саша 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.6
Теродде Симон 1 0.2
Саласар Родриго 1 0.2
Дрекслер Доминик 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Мор Тобиас 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагноман Жоша 1 1
Пеллегрино Матараццо 1 1
Соса Борна 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Ито Хироки 1 0
Каразор Атакан 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мийо Энцо 1 0
Мола Клинтон 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 1 1
Бюльтер Мариус 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
60%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2
Шальке 04
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1
Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 11 8
9. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
10. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
16. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
3. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Штуттгарт: 43%, Шальке 04: 57%.
  • Угловой
    93'
    Мор Тобиас из команды Шальке 04 разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Ито Хироки из команды Штуттгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Бруннер Седрик выиграл воздушное противоборство у Гирасси Серу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Штуттгарт 69% (80)
    X 25.9% (30)
    Шальке 04 5.2% (6)
    +1
    выиграет Штуттгарт, со счетом 2:1
    Да
    Arii #
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    Где смотреть матч Штуттгарт 1:1 Шальке 04 онлайн

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    Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Шальке 04

    Исход игры
    Штуттгарт
    69% (80)
    Ничья
    25.9% (30)
    Шальке 04
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    44.8% (52)
    1:1 Ничья
    19.8% (23)
    2:0 Штуттгарт
    10.3% (12)
    1:0 Штуттгарт
    10.3% (12)
    1:2 Шальке 04
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Штуттгарт
    2.6% (3)
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