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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Бавария
 
Позже
Штуттгарт

История личных встреч

Бавария
Штуттгарт

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

29 матчей

82.8%
6.9%
10.3%
24 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:5
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
К
3:2
Б
0:2
Б
6:1
Б
2:0
К
0:2
Б
1:2
Б
2:1
К
3:6
Б
3:5
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
К
1:5
Б
2:2
Б
4:1
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 34 (5) 1.06
Гнабри Серж 13 0.41
Мюллер Томас 7 0.22
Сане Лерой 7 0.22
Коман Кингсли 6 0.19
Мусиала Джамал 5 0.16
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.13
Киммих Йозуа 3 0.09
Горецка Леон 3 0.09
Толиссо Корентен 2 0.06
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 4 (1) 0.13
Мавропанос Константинос 4 0.13
Мармуш Омар 3 0.09
Эндо Ватару 3 0.09
Фюрих Крис 3 0.09
Кемпф Марк-Оливер 3 0.09
Томаш Тьягу 3 0.09
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.06
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антон Вальдемар 2 0.06
Массимо Роберто 2 0.06
Соса Борна 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Фагир Вахид 1 0.03
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 7 0
Киммих Йозуа 4 0
Павар Бенжамен 2 1
Сане Лерой 3 0
Юпамекано Део 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Юлиан Нагельсман 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 7 1
Антон Вальдемар 6 1
Кулибали Танги 6 0
Эндо Ватару 4 0
Мангаля Орель 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 4 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
12
20 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 22
4
9%
2
17%
1-15
10
23%
2
17%
16-30
6
14%
1
8%
31-45
8
18%
2
17%
46-60
7
16%
2
17%
61-75
9
20%
3
25%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
9
38%
76-90

Забито

45
25
24 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
7
16%
1
4%
1-15
4
9%
4
16%
16-30
13
29%
7
28%
31-45
4
9%
4
16%
46-60
10
22%
2
8%
61-75
7
16%
7
28%
76-90

Пропущено

22
32
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
18%
9
28%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
6
27%
6
19%
31-45
4
18%
3
9%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
2
9%
5
16%
76-90

Забито

89
37
44 В 1-м тайме 17
45 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 10
0 Не забивали 11
11
12%
3
8%
1-15
14
16%
6
16%
16-30
19
21%
8
22%
31-45
12
13%
6
16%
46-60
17
19%
4
11%
61-75
16
18%
10
27%
76-90

Пропущено

37
56
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 28
4
11%
10
18%
1-15
6
16%
4
7%
16-30
10
27%
10
18%
31-45
8
22%
9
16%
46-60
5
14%
9
16%
61-75
4
11%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1
Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0
Штуттгарт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Байер Л Заявка 32 17 7 8 74 - 44 58
4. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
11. Бохум Заявка 31 11 6 14 34 - 48 39
12. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
13. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 32 5 12 15 25 - 50 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
10. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
11. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штуттгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Бавария 97.1% (34)
    X 0% (0)
    Штуттгарт 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Штуттгарт
    1.28
    7.00
    11.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Штуттгарт онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт

    Исход игры
    Бавария
    97.1% (34)
    Ничья
    0% (0)
    Штуттгарт
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (19)
    Нет
    45.71% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.4% (11)
    3:1 Бавария
    22.9% (8)
    2:1 Бавария
    14.3% (5)
    3:0 Бавария
    8.6% (3)
    4:0 Бавария
    5.7% (2)
    3:2 Бавария
    5.7% (2)
    4:1 Бавария
    5.7% (2)
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    Штуттгарт
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