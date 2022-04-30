Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Штуттгарт
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
29 матчей
82.8%
6.9%
10.3%
24 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|34 (5)
|1.06
|Гнабри Серж
|13
|0.41
|Мюллер Томас
|7
|0.22
|Сане Лерой
|7
|0.22
|Коман Кингсли
|6
|0.19
|Мусиала Джамал
|5
|0.16
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.13
|Киммих Йозуа
|3
|0.09
|Горецка Леон
|3
|0.09
|Толиссо Корентен
|2
|0.06
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|4 (1)
|0.13
|Мавропанос Константинос
|4
|0.13
|Мармуш Омар
|3
|0.09
|Эндо Ватару
|3
|0.09
|Фюрих Крис
|3
|0.09
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.09
|Томаш Тьягу
|3
|0.09
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.06
|Фёрстер Филипп
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|2
|0.06
|Массимо Роберто
|2
|0.06
|Соса Борна
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|Фагир Вахид
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|7
|0
|Киммих Йозуа
|4
|0
|Павар Бенжамен
|2
|1
|Сане Лерой
|3
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Юлиан Нагельсман
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|7
|1
|Антон Вальдемар
|6
|1
|Кулибали Танги
|6
|0
|Эндо Ватару
|4
|0
|Мангаля Орель
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Соса Борна
|4
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Ито Хироки
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Калайджич Саша
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
44
12
20 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 22
4
9%
2
17%
1-15
10
23%
2
17%
16-30
6
14%
1
8%
31-45
8
18%
2
17%
46-60
7
16%
2
17%
61-75
9
20%
3
25%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
9
38%
76-90
Забито
45
25
24 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
7
16%
1
4%
1-15
4
9%
4
16%
16-30
13
29%
7
28%
31-45
4
9%
4
16%
46-60
10
22%
2
8%
61-75
7
16%
7
28%
76-90
Пропущено
22
32
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
18%
9
28%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
6
27%
6
19%
31-45
4
18%
3
9%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
2
9%
5
16%
76-90
Забито
89
37
44 В 1-м тайме 17
45 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 10
0 Не забивали 11
11
12%
3
8%
1-15
14
16%
6
16%
16-30
19
21%
8
22%
31-45
12
13%
6
16%
46-60
17
19%
4
11%
61-75
16
18%
10
27%
76-90
Пропущено
37
56
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 28
4
11%
10
18%
1-15
6
16%
4
7%
16-30
10
27%
10
18%
31-45
8
22%
9
16%
46-60
5
14%
9
16%
61-75
4
11%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1
Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0
Штуттгарт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|80 - 50
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|74 - 44
|58
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|56 - 40
|55
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|6.
|Кёльн
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 46
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 51
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|11.
|Бохум
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|34 - 48
|39
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|40 - 52
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|25 - 50
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|11.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 33
|15
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт
Исход игры
Бавария
97.1% (34)
Ничья
0% (0)
Штуттгарт
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (24)
Меньше
31.43% (11)
Обе команды забьют
Да
54.29% (19)
Нет
45.71% (16)
Популярный счёт
2:0 Бавария
31.4% (11)
3:1 Бавария
22.9% (8)
2:1 Бавария
14.3% (5)
3:0 Бавария
8.6% (3)
4:0 Бавария
5.7% (2)
3:2 Бавария
5.7% (2)
4:1 Бавария
5.7% (2)
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