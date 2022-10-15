Тур: 12. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена. Зрители: 29200
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолТойхерт Седрик
9' Желтая карточкаКунце Фабиан
40' Желтая карточкаЛепиница Иван
45' Желтая карточкаТойхерт Седрик
48' Желтая карточкаОкугава Масая
2:0
86' ГолНильсен Ховард
90' Желтая карточкаКонсбрух Джомейн
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
1:0
9'
40'
45'
48'
86'
2:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 14
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
24
Antonio
Foti
24
Белло
Джордж
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
-
24 Antonio FotiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Индже БуракНападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Ганновер 96
Арминия
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|6
|0.5
|Тойхерт Седрик
|5
|0.42
|Муроя Сэй
|3
|0.25
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.25
|Кён Деррик
|1
|0.08
|Крайнц Лука
|1
|0.08
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.08
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|5 (1)
|0.42
|Окугава Масая
|3
|0.25
|Серра Янни
|3
|0.25
|Ласм Бриан
|2
|0.17
|Хюсинг Оливер
|1
|0.08
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Бёрнер Юлиан
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Лепиница Иван
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Ржатковски Марк
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
3
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
4
67%
4
31%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
6
27%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
2
14%
76-90
Пропущено
15
23
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
6
40%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0
Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|6.
|Фортуна
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|7.
|Карлсруэ
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Айнтрахт Бр
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|12.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|13.
|Нюрнберг
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|14.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|12
|3
|1
|8
|13 - 25
|10
|18.
|Арминия
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|10.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|13.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|6 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 4