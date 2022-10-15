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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 29200
Ганновер 96
2:0
Конец матча
Арминия
0'
1:0
4' Гол
Тойхерт Седрик
9' Желтая карточка
Кунце Фабиан
40' Желтая карточка
Лепиница Иван
45' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
48' Желтая карточка
Окугава Масая
2:0
86' Гол
Нильсен Ховард
90' Желтая карточка
Консбрух Джомейн
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
24
Antonio
Foti
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
33
Фрайсль
Мартин
7
Гебауэр
Кристиан
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
24
Белло
Джордж
21
Хак
Робин
39
Василиадис
Себастиан
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Арминия
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Арминия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
Б2
1:0
ТМК
1:2
Б2
0:2
ТМК
5:0
ТМК
2:1
Б2
2:2
Б2
3:3
ТМК
2:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 6 0.5
Тойхерт Седрик 5 0.42
Муроя Сэй 3 0.25
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.25
Кён Деррик 1 0.08
Крайнц Лука 1 0.08
Керк Себастьян 1 (1) 0.08
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шауб Луис 0 0
Antonio Foti 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.42
Окугава Масая 3 0.25
Серра Янни 3 0.25
Ласм Бриан 2 0.17
Хюсинг Оливер 1 0.08
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Крайнц Лука 5 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Кён Деррик 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Antonio Foti 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Лепиница Иван 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Окугава Масая 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0
Консбрух Джомейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
3
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
4
67%
4
31%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
6
27%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
2
14%
76-90

Пропущено

15
23
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
6
40%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0
Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Ганновер 96 12 6 2 4 21 - 16 20
6. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
7. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Айнтрахт Бр 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
13. Нюрнберг 12 4 1 7 12 - 21 13
14. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
17. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
18. Арминия 12 2 2 8 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
9. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
10. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
13. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
14. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
14. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
15. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 6 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Тойхерт Седрик бьет в цель!
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