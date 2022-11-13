Тур: 16. Стадион: Дженерали Арена.
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаОмич Эрвин
42' Желтая карточкаТафернер Маттойс
0:1
82' ГолБалло Тьерно
86' Желтая карточкаВерачниг Николас
90'+7
Ход матча
25'
42'
82'
0:1
86'
36
Фитц
Доминик
17
Омич
Эрвин
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Аустрия Вена
Вольфсбергер
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
41 матч
48.8%
19.5%
31.7%
20 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
22%
53.7%
24.3%
9 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.68
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Среднее время на гол
68
77
Всего голов
61
55
Голов в среднем за матч
1.49
1.34
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.38
|Грубер Андреас
|4
|0.25
|Табакович Харис
|2
|0.13
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.13
|Джукич Александар
|2
|0.13
|Келес Джан
|2
|0.13
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.06
|Мартинс Марвин
|1
|0.06
|Фишер Манфред
|1
|0.06
|Польстер Мануэль
|1
|0.06
|Хускович Муарем
|1
|0.06
|Джуричин Марко
|1
|0.06
|Тейгль Георг
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|7 (1)
|0.44
|Рёчер Торстен
|4
|0.25
|Мэлоун Морис
|4
|0.25
|Яшич Адис
|2
|0.13
|Кершбаумер Константин
|2
|0.13
|Балло Тьерно
|2
|0.13
|Augustine Boakye
|2
|0.13
|Новак Михаэль
|1
|0.06
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.06
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.06
|Raphael Schifferl
|1
|0.06
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Верачниг Николас
|2
|0
|Омич Эрвин
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вольфсбергер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
6
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
19
Волевые поражения
11
4
Аустрия Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Вольфсбергер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
22
Волевые поражения
15
10
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
13
21
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
4
31%
1
5%
76-90
Забито
25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
8%
6
21%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
4
16%
10
36%
76-90
Пропущено
25
35
8 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
12%
6
17%
1-15
2
8%
9
26%
16-30
3
12%
8
23%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
5
20%
4
11%
61-75
7
28%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1
ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3
Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2
Результаты матчей
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
1
8 раз 50%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
88
313
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|33 - 9
|39
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Рапид Вена
|16
|7
|3
|6
|25 - 18
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|6.
|Аустрия Вена
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|6
|3
|7
|26 - 29
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|9.
|Вольфсбергер
|16
|5
|2
|9
|29 - 34
|17
|10.
|Альтах
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|11.
|Рид
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|12.
|Хартберг
|16
|3
|2
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|6.
|Аустрия Вена
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Рапид Вена
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|11.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Рапид Вена
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|4.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|8.
|ЛАСК
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4