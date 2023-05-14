Тур: 6.
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолВаргас Эдуардо
7' Желтая карточкаПавон Кристиан
7' Желтая карточкаAlexandre Zurawski
45' Желтая карточкаРомуло
72' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
88' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
2:0
90' ГолПаулиньо Жозе
90'+7
Ход матча
3'
1:0
45'
87'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
40
Nathan
VI
44
Rubens
20
Hyoran
1
Keiller
44
Витао
36
Thauan
Lara
40
Ромуло
41
Matheus
Dias
28
Энрике
Педро
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
49 Patrick I
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
21 Igor Gomes
-
-
43 Motta Felipe
-
-
26 Estevao
-
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед
33 матча
36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.76
Среднее время на гол
60
117
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.44
Среднее время на гол
58
62
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|0.5
|Паулиньо Жозе
|2
|0.33
|Павон Кристиан
|1
|0.17
|Варгас Эдуардо
|1
|0.17
|Hyoran
|1
|0.17
|Лемос Маурисио
|1
|0.17
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|José Maurisio3
|2
|0.33
|Вандерсон
|1
|0.17
|Де Пена Карлос
|1
|0.17
|Патрик Алан
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Rubens
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моледо Родриго
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0
Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
15
15
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4