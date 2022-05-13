Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Оренбург
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|14 (7)
|0.39
|Гонгадзе Георгий
|10 (1)
|0.28
|Мануйлов Роман
|4
|0.11
|Алиев Камран
|4
|0.11
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Гащенков Михаил
|1 (1)
|0.03
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|15 (4)
|0.42
|Сычевой Владимир
|6
|0.17
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.17
|Прудников Николай
|5
|0.14
|Обухов Владимир
|4
|0.11
|Ковалёв Юрий
|4
|0.11
|Титков Николай
|3 (2)
|0.08
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Хотулёв Данила
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|11
|0
|Квеквескири Ираклий
|9
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Иллой-Айет Эммерсон
|6
|1
|Мануйлов Роман
|7
|0
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Барков Дмитрий
|6
|0
|Гащенков Михаил
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Алиев Камран
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Левицкий Денис
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|13
|2
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Титков Николай
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|7
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Прудников Николай
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
30
7 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
3%
1
3%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
23%
7
23%
61-75
11
37%
8
27%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
4
20%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
31%
6
30%
76-90
Забито
18
32
12 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 15
24 Не забивали 20
3
17%
6
19%
1-15
5
28%
7
22%
16-30
4
22%
7
22%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
4
22%
7
22%
76-90
Пропущено
21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
9
43%
3
21%
76-90
Забито
48
62
19 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
4
8%
7
11%
1-15
7
15%
10
16%
16-30
8
17%
13
21%
31-45
6
13%
9
15%
46-60
8
17%
8
13%
61-75
15
31%
15
24%
76-90
Пропущено
34
34
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
2
6%
7
21%
61-75
13
38%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3
Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|62 - 34
|73
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|14
|3
|62 - 34
|71
|3.
|Факел
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|57 - 32
|68
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|55 - 52
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|14
|15
|7
|50 - 28
|57
|7.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|16
|4
|16
|42 - 54
|52
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|44 - 42
|52
|11.
|Акрон
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 40
|52
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|43 - 46
|47
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|33 - 41
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|28 - 38
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|27 - 39
|37
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|28 - 66
|32
|19.
|Ротор
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|33 - 52
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|4
|8
|24
|29 - 73
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 27
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|28 - 21
|33
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|6.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|7 - 18
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Оренбург
Исход игры
СКА-Хабаровск
36.7% (18)
Ничья
40.8% (20)
Оренбург
22.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (17)
2:1 СКА-Хабаровск
14.3% (7)
1:0 СКА-Хабаровск
12.2% (6)
1:2 Оренбург
10.2% (5)
2:2 Ничья
6.1% (3)
0:2 Оренбург
4.1% (2)
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