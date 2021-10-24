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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
1:1
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
0:1
2' Гол
Глиоцци Этторе
34' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
54' Желтая карточка
Виньяли Лука
1:1
76' Гол в свои ворота
Виньяли Лука
78' Желтая карточка
Скалья Филиппо
80' Желтая карточка
Кабаши Элвис
90'+5
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
99
Латте
Лат
Эммануэль
9
Коломбо
Лоренцо
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
20
Ла
Гумина
Антонино
72
Глиоцци
Этторе
СПАЛ 2013
4-2-3-1
Комо
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Глиоцци Этторе
34'
 
Беллемо Алессандро
54'
 
Виньяли Лука
60'
Мелькьорри Федерико
Латте Лат Эммануэль
 
64'
 
Париджини Витторио
Чаджиа Мутир
70'
 
Кабаши Элвис
Глиоцци Этторе
70'
 
Черри Альберто
Ла Гумина Антонино
76'
Виньяли Лука
1:1
77'
Крочата Джованни
Эспозито Сальваторе
 
77'
Д'Орацио Людовико
Сек Демба
 
78'
 
Скалья Филиппо
80'
 
Кабаши Элвис
87'
Мора Лука
Коломбо Лоренцо
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 15 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

История личных встреч

СПАЛ 2013
Комо

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КИЛП
0:0
КИЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 4 0.44
Вивиани Федерико 3 0.33
Манкозу Марко 1 0.11
Сек Демба 1 0.11
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.11
Капрадосси Элио 1 0.11
Латте Лат Эммануэль 1 0.11
Д'Орацио Людовико 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.33
Черри Альберто 3 (1) 0.33
Беллемо Алессандро 2 0.22
Иовин Алессио 1 0.11
Париджини Витторио 1 0.11
Ла Гумина Антонино 1 0.11
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 4 0
Крочата Джованни 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Сек Демба 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Бертончини Давиде 1 0
Кабаши Элвис 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Виньяли Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 СПАЛ 2013 - Виртус Энтелла 0:0
Комо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0
Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия Заявка 9 5 2 2 20 - 13 17
3. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Реджина Заявка 9 4 4 1 10 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
8. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
10. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
11. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
15. Комо Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
12. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Комо Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Парма Заявка 5 1 2 2 10 - 9 5
11. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
14. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Беллемо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Глиоцци Этторе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:1 Комо онлайн




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