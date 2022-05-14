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  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Варта Познань
1:2
Конец матча
Лех
0'
1:0
10' Пенальти
Копчински Михал
1:1
22' Гол
Амарал Жоау
24' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
30' Желтая карточка
Ковнацки Давид
1:2
45' Гол
Исхак Микаэль
75' Желтая карточка
Иванов Роберт
82' Желтая карточка
Мяйнпя Нило
90'+4
33
Гробельны
Енджей
2
Гжесик
Ян
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
7
Кастаньеда
Франк
6
Тралка
Лукаш
16
Луиш
Мигел
30
Щепаньски
Милош
10
Коррин
Милан
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Joel
V
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
97
Ковнацки
Давид
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
7
Каминьски
Якуб
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Варта Познань
5-4-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Варта Познань
Лех

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 9 0.27
Кастаньеда Франк 4 0.12
Луиш Мигел 3 0.09
Гжесик Ян 3 0.09
Коррин Милан 2 0.06
Шимонович Давид 2 0.06
Копчински Михал 2 (2) 0.06
Тралка Лукаш 1 0.03
Купчак Матеуш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Щепаньски Милош 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 18 (3) 0.55
Амарал Жоау 14 0.42
Каминьски Якуб 9 0.27
Ковнацки Давид 4 0.12
Милич Антонио 4 0.12
Саламон Бартош 3 0.09
Квеквескири Ника 2 0.06
Скурась Михал 2 0.06
Ребошу Педру 1 0.03
Рамирес Даниэль 1 0.03
Дуглас Барри 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Ба-Луа Адриэль 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Червински Алан 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 9 0
Тралка Лукаш 7 1
Папо Джейсон 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Иванов Роберт 6 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Копчински Михал 3 0
Гжесик Ян 3 0
Якубовски Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Шелонговски Даниэль 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Мяйнпя Нило 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Карлстрём Йеспер 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Тиба Педру 4 0
Ковнацки Давид 4 0
Скурась Михал 4 0
Саламон Бартош 3 0
Милич Антонио 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Joel V 1 1
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Амарал Жоау 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
27
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
5
28%
6
22%
46-60
4
22%
5
19%
61-75
3
17%
5
19%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Забито

18
37
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
1
6%
4
11%
1-15
5
28%
7
19%
16-30
2
11%
5
14%
31-45
1
6%
12
32%
46-60
3
17%
3
8%
61-75
6
33%
6
16%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

36
64
14 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 37
17 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
8%
8
13%
1-15
8
22%
11
17%
16-30
3
8%
8
13%
31-45
6
17%
18
28%
46-60
7
19%
8
13%
61-75
9
25%
11
17%
76-90

Пропущено

36
24
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
2
6%
5
21%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
6
25%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
9
25%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 33 21 8 4 65 - 23 71
2. Ракув 0:0 33 19 10 4 57 - 29 67
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 33 15 8 10 44 - 36 53
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 33 12 4 17 43 - 48 40
11. Варта Познань 33 10 9 14 34 - 38 39
12. Ягеллония 33 8 13 12 38 - 50 37
13. Заглембе Любин 0:0 33 10 6 17 41 - 57 36
14. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 33 7 10 16 34 - 54 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 0:0 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
8. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
9. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
10. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
11. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
13. Заглембе Любин 0:0 17 6 4 7 24 - 28 22
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 17 10 4 3 25 - 16 34
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
4. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 0:0 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Ковнацки Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
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