Стадион: Stadion Dyskobolii
1:2
Конец матча
1:0
10' ПенальтиКопчински Михал
1:1
22' ГолАмарал Жоау
24' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
30' Желтая карточкаКовнацки Давид
1:2
45' ГолИсхак Микаэль
75' Желтая карточкаИванов Роберт
82' Желтая карточкаМяйнпя Нило
Ход матча
10'
1:0
22'
1:1
24'
30'
45'
1:2
75'
82'
16
Луиш
Мигел
10
Коррин
Милан
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Варта Познань
Лех
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|9
|0.27
|Кастаньеда Франк
|4
|0.12
|Луиш Мигел
|3
|0.09
|Гжесик Ян
|3
|0.09
|Коррин Милан
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|2
|0.06
|Копчински Михал
|2 (2)
|0.06
|Тралка Лукаш
|1
|0.03
|Купчак Матеуш
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Щепаньски Милош
|1
|0.03
|Лис Адриан
|1
|0.03
|Кузимски Матеуш
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|18 (3)
|0.55
|Амарал Жоау
|14
|0.42
|Каминьски Якуб
|9
|0.27
|Ковнацки Давид
|4
|0.12
|Милич Антонио
|4
|0.12
|Саламон Бартош
|3
|0.09
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Скурась Михал
|2
|0.06
|Ребошу Педру
|1
|0.03
|Рамирес Даниэль
|1
|0.03
|Дуглас Барри
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|9
|0
|Тралка Лукаш
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Кьельб Якуб
|5
|1
|Иванов Роберт
|6
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Якубовски Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Шелонговски Даниэль
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Мяйнпя Нило
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ковнацки Давид
|4
|0
|Скурась Михал
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Милич Антонио
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Амарал Жоау
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
27
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
5
28%
6
22%
46-60
4
22%
5
19%
61-75
3
17%
5
19%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Забито
18
37
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
1
6%
4
11%
1-15
5
28%
7
19%
16-30
2
11%
5
14%
31-45
1
6%
12
32%
46-60
3
17%
3
8%
61-75
6
33%
6
16%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
36
64
14 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 37
17 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
8%
8
13%
1-15
8
22%
11
17%
16-30
3
8%
8
13%
31-45
6
17%
18
28%
46-60
7
19%
8
13%
61-75
9
25%
11
17%
76-90
Пропущено
36
24
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
2
6%
5
21%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
6
25%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
9
25%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|0:0
|33
|19
|10
|4
|57 - 29
|67
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|13.
|Заглембе Любин
|0:0
|33
|10
|6
|17
|41 - 57
|36
|14.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|0:0
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|10.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|11.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|13.
|Заглембе Любин
|0:0
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 16
|34
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|0:0
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10