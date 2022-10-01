Тур: 10. Стадион: Хет Куипие.
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолШадли Насер
33' Желтая карточкаФадера Алию
40' Желтая карточкаNovatus Disma
2:0
47' ГолФостер Лайл
56' Желтая карточкаТагир Равиль
58' Желтая карточкаДерейк Тимоти
83' Желтая карточкаMathias Fixelles
89' Желтая карточкаФостер Лайл
90'+3
Ход матча
10'
1:0
33'
40'
47'
2:0
56'
58'
83'
83'
89'
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
31
Lukas
Willen
11
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Stan Braem
-
47 Andres Labie
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Вестерло
Зульте-Варегем
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|4
|0.4
|Фостер Лайл
|3
|0.3
|Nene Dorgeles
|2
|0.2
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.2
|Кюйпер Максим
|1
|0.1
|Шадли Насер
|1
|0.1
|Акбунар Халиль
|1
|0.1
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.1
|Даци Эрдон
|1
|0.1
|Kyan Vaesen
|1
|0.1
|Бернат Ян
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.2
|Воссен Йелле
|1
|0.1
|Nicolas Rommens
|1
|0.1
|Лопес Борха
|1
|0.1
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.1
|Stan Braem
|1
|0.1
|Цука Рави
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|3
|1
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
38%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
27%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
5%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
8
42%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1
Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|16 - 10
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|12.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|4.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Андерлехт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3