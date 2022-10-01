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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Вестерло
2:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
10' Гол
Шадли Насер
33' Желтая карточка
Фадера Алию
40' Желтая карточка
Novatus Disma
2:0
47' Гол
Фостер Лайл
56' Желтая карточка
Тагир Равиль
58' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
83' Желтая карточка
Mathias Fixelles
89' Желтая карточка
Фостер Лайл
90'+3
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
6
Минейро
Лукас
35
Акбунар
Халиль
17
Гюмюшкая
Мухаммед
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
1
Боссут
Сэмми
2
Цука
Рави
18
Moudou
Tambedou
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
6
Сиссако
Абдулайе
20
Nicolas
Rommens
5
Драмбаев
Aлександр
11
Ндур
Алиун
9
Воссен
Йелле
7
Фадера
Алию
Вестерло
4-2-3-1
Зульте-Варегем
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Зульте-Варегем

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:2
ТМК
1:1
ЛП
1:2
ЛП
4:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
PU
7:1
PU
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 4 0.4
Фостер Лайл 3 0.3
Nene Dorgeles 2 0.2
Диркс Тюр 2 (1) 0.2
Кюйпер Максим 1 0.1
Шадли Насер 1 0.1
Акбунар Халиль 1 0.1
Рейнолдс Брайан 1 0.1
Даци Эрдон 1 0.1
Kyan Vaesen 1 0.1
Бернат Ян 0 0
Мадсен Николас 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.2
Воссен Йелле 1 0.1
Nicolas Rommens 1 0.1
Лопес Борха 1 0.1
Драмбаев Aлександр 1 0.1
Stan Braem 1 0.1
Цука Рави 0 0
Сиранни Алессандро 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Фостер Лайл 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 3 1
Сиссако Абдулайе 3 0
Фадера Алию 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Дерейк Тимоти 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Цука Рави 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Lukas Willen 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
38%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
27%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
5%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
8
42%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1
Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 9 6 1 2 19 - 10 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
9. Андерлехт 9 4 1 4 16 - 10 13
10. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
12. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
4. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Андерлехт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
6. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
7. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Novatus Disma получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Фадера Алию получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Moudou Tambedou уходит с поля. Novatus Disma выходит вместо него
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Шадли Насер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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