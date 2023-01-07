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  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Стадион: .
Ноттингем Форест
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 38
Ноттингем Форест 44.7% (17)
X 36.8% (14)
Вулверхэмптон 18.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Вулверхэмптон
2.95
3.20
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Среднее время на гол

105
70

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Среднее время на гол

70
48

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
57

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лингард Джесси 2 0.67
Сарридж Сэм 2 0.67
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.67
Авонийи Тайво 1 0.33
Йейтс Райан 1 0.33
Лоди Ренан 1 0.33
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 2 (1) 0.67
Траоре Адама 1 0.33
Траоре Бубакар 1 0.33
Аит-Нури Раян 1 0.33
Поденсе Даниэл 0 0
Хи-Чан Хван 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 1 1
Колбэк Джек 1 0
Лингард Джесси 1 0
Уорролл Джо 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1/8 финала
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
4 Чарльтон
3 Брайтон
1 Блэкберн
4 Ноттингем Форест
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
3 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
1/4 финала
0 Ньюкасл
0 Лестер
0 Манчестер Юнайтед
0 Чарльтон
0 Ноттингем Форест
0 Вулверхэмптон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2023, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Ноттингем Форест 44.7% (17)
    X 36.8% (14)
    Вулверхэмптон 18.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.95
    3.20
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    45.9% (17)
    Ничья
    35.1% (13)
    Вулверхэмптон
    18.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (12)
    2:1 Ноттингем Форест
    27% (10)
    1:0 Ноттингем Форест
    13.5% (5)
    1:2 Вулверхэмптон
    13.5% (5)
    0:1 Вулверхэмптон
    5.4% (2)
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    Ноттингем Форест
    Вулверхэмптон
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