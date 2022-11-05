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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Ноттингем Форест
2:2
Конец матча
Брентфорд
0'
1:0
20' Гол
Гиббс-Уайт Морган
31' Желтая карточка
Янельт Витали
35' Желтая карточка
Йейтс Райан
45' Желтая карточка
Хендерсон Дин
1:1
45' Пенальти
Мбеумо Брайан
70' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
1:2
75' Гол
Висса Йоан
2:2
90' Гол в свои ворота
Йоргенсен Матиас Занка
90'+8

Ход матча

20'
Гиббс-Уайт Морган
(Деннис Эммануэль)
1:0
31'
 
Янельт Витали
35'
Йейтс Райан
 
45'
Хендерсон Дин
 
45'
1:1
Мбеумо Брайан
46'
 
Ониика Фрэнк
Янельт Витали
60'
 
Дамсгор Миккель
Льюис-Поттер Кин
66'
О'Брайен Льюис
Куйяте Шейку
 
70'
 
Мбеумо Брайан
75'
1:2
Висса Йоан
(Йенсен Матиас)
79'
Авонийи Тайво
Деннис Эммануэль
 
79'
Лингард Джесси
Фройлер Ремо
 
81'
 
Йоргенсен Матиас Занка
Мбеумо Брайан
81'
 
Каньос Серхи
Дасилва Джошуа
86'
 
Годдос Саман
Йенсен Матиас
90'
Сарридж Сэм
Кук Стив
 
90'
Йоргенсен Матиас Занка
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Ноттингем Форест 29.2% (38)
X 41.5% (54)
Брентфорд 29.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
7
Уильямс
Неко
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
10
Гиббс-Уайт
Морган
20
Джонсон
Бреннан
25
Деннис
Эммануэль
1
Райя
Давид
30
Расмуссен
Мадс
16
Ми
Бен
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
Ноттингем Форест
4-3-1-2
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
3:4
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:3

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.21
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.14
Гиббс-Уайт Морган 1 0.07
Деннис Эммануэль 1 0.07
Куйяте Шейку 1 0.07
О'Брайен Льюис 1 0.07
Йейтс Райан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.57
Висса Йоан 3 0.21
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.21
Ми Бен 2 0.14
Дасилва Джошуа 2 0.14
Йенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Йейтс Райан 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 5 0
Хикки Аарон 4 0
Дамсгор Миккель 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
10
Ноттингем Форест
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

1
13
Ноттингем Форест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брентфорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

7
23

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
3
23%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
43%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Забито

9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
22%
1
4%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
22%
7
30%
76-90

Пропущено

31
22
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
10%
4
18%
1-15
4
13%
7
32%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
10
32%
6
27%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Брентфорд

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
2. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
14. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
15. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
13. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
18. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
19. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
6. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
7. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
14. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
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    Прогнозы 130
    Ноттингем Форест 29.2% (38)
    X 41.5% (54)
    Брентфорд 29.2% (38)
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:2 Брентфорд

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    29.2% (38)
    Ничья
    41.5% (54)
    Брентфорд
    29.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.32% (50)
    Меньше
    59.68% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (93)
    Нет
    25% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (43)
    1:2 Брентфорд
    16.9% (22)
    2:1 Ноттингем Форест
    13.8% (18)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.8% (14)
    0:1 Брентфорд
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Ноттингем Форест
    1.5% (2)
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