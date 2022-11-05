Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Неко Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О О Л - Мбеумо Брайан из команды Брентфорд забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Дин Хендерсон прыгнул не в ту сторону.

46' Хендерсон Дин получил желтую карточку от судьи

46' После проверки VAR судья изменил решение - Брентфорд пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Оооо... вот это был удар! Висса Йоан должен был забить с этой позиции.

45' О, нет. Из многообещающей позиции Висса Йоан из команды Брентфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Маккена Скотт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Йейтс Райан получил желтую карточку от судьи

35' Льюис-Поттер Кин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Брентфорд

33' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хорошую попытку сделал Гиббс-Уайт Морган . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Джонсон Бреннан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Янельт Витали получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Брентфорд

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Джонсон Бреннан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

27' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

27' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Мбеумо Брайан выиграл воздушное противоборство у Неко Уильямс.

24' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ноттингем Форест будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Неко Уильямс пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

16' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Джонсон Бреннан . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Деннис Эммануэль нанес удар головой, но Дэвид Райя спокойно отбил мяч.

9' Куйяте Шейку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Орье Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Джонсон Бреннан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брентфорд начинает с центра поля