Тур: 15. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Марринер Андре
2:2
Конец матча
0'
1:0
20' ГолГиббс-Уайт Морган
31' Желтая карточкаЯнельт Витали
35' Желтая карточкаЙейтс Райан
45' Желтая карточкаХендерсон Дин
1:1
45' ПенальтиМбеумо Брайан
70' Желтая карточкаМбеумо Брайан
1:2
75' ГолВисса Йоан
2:2
90' Гол в свои воротаЙоргенсен Матиас Занка
90'+8
Ход матча
20'
31'
35'
45'
45'
1:1
70'
75'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
16
Ми
Бен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
21 Куйяте ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
36 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Брентфорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.71
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
52
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.21
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.07
|Деннис Эммануэль
|1
|0.07
|Куйяте Шейку
|1
|0.07
|О'Брайен Льюис
|1
|0.07
|Йейтс Райан
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|8 (3)
|0.57
|Висса Йоан
|3
|0.21
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.21
|Ми Бен
|2
|0.14
|Дасилва Джошуа
|2
|0.14
|Йенсен Матиас
|1
|0.07
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|5
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
10
Ноттингем Форест
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
1
13
Ноттингем Форест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брентфорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
7
23
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
3
23%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
43%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Забито
9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
22%
1
4%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
22%
7
30%
76-90
Пропущено
31
22
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
10%
4
18%
1-15
4
13%
7
32%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
10
32%
6
27%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Брентфорд
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
311
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|2.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|15.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
|19.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:2 Брентфорд
Исход игры
Ноттингем Форест
29.2% (38)
Ничья
41.5% (54)
Брентфорд
29.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (50)
Меньше
59.68% (74)
Обе команды забьют
Да
75% (93)
Нет
25% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (43)
1:2 Брентфорд
16.9% (22)
2:1 Ноттингем Форест
13.8% (18)
1:0 Ноттингем Форест
10.8% (14)
0:1 Брентфорд
8.5% (11)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:2 Ноттингем Форест
1.5% (2)
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