Тур: 7.
2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолСаша Эдуардо
21' Желтая карточкаCleiton Schwengber
79' Желтая карточкаСаша Эдуардо
81' Желтая карточкаMadson II
85' Желтая карточкаКаноббио Агустин
86' Желтая карточкаХавьер Тиаго
2:0
86' ГолThiago Borbas
90' Желтая карточкаJadson 3
90'+8
Ход матча
17'
71'
79'
81'
85'
86'
86'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
2
Khellven
3
Ivaldo
22
Madson
II
17
Hugo
Moura
10
David
Terans
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
5 Jadson 3
-
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
22 Madson IIЗащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
-
92 Pablo I
-
-
26 Erick2
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|3
|0.43
|Thiago Borbas
|3
|0.43
|Helio Junio
|2
|0.29
|Брунинью Филипе
|1
|0.14
|Фернандес Матеус
|1
|0.14
|Juninho Capixaba
|1
|0.14
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|2
|0.29
|Виллиан Сикейра
|2
|0.29
|Christian Cardoso
|2
|0.29
|Pablo I
|1
|0.14
|Каноббио Агустин
|1
|0.14
|Erick2
|1
|0.14
|Энрике Педру II
|1
|0.14
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Витор Буэно
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|3
|1
|Jadson 3
|4
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|1
|1
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Энрике Педру II
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Витор Буэно
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
|Leonardo Linck
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетико Паранаэнсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
6
60%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3