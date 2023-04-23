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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Куяба
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
18' Желтая карточка
Henry Mosquera
44' Желтая карточка
Pablo Cepellini
45' Желтая карточка
Денилсон Невес
45' Желтая карточка
Juninho Capixaba
59' Желтая карточка
Marllon
1:0
67' Гол
Matheusinho
1:1
85' Гол
Thiago Borbas
89' Желтая карточка
Thiago Borbas
90'+11
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
98
Matheusinho
4
Marllon
34
Аллисон
94
Patric
Calmon
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
99
Иури
Фрейтас
10
Pablo
Cepellini
17
Negueba
16
Дейверсон
Силва
40
Lucas
Azevedo
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
22
Gustavinho
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
16
Henry
Mosquera
Куяба
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:0
СB
2:2
СC
2:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheusinho 1 0.5
Raniele 1 0.5
Marllon 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунинью Филипе 1 0.5
Саша Эдуардо 1 0.5
Thiago Borbas 1 0.5
Силва Адерлан 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 1
Денилсон Невес 1 0
Pablo Cepellini 1 0
Marllon 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Matheusinho 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juninho Capixaba 2 0
Lucas Azevedo 1 0
Jadson 3 1 0
Thiago Borbas 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0
Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Куяба - Аваи 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Куяба
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Куяба
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Гремио
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крузейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гремио
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Крузейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Крузейро
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Атлетико Паранаэнсе Pablo I 2
Ред Булл Брагантино Juninho Capixaba 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Henry Mosquera уходит с поля. Ignacio Laquintana выходит вместо него
    • 46'
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Жуниньо Капишаба получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Denilson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Пабло Цепеллини получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Henry Mosquera получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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