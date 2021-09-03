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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Балтика
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казаев Ян 4 0.5
2. Альшин Ильнур 1 0.13
3. Макарчук Артём 1 0.13
4. Маркович Мирослав 1 (1) 0.13
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 7 0.88
2. Лебеденко Игорь 4 0.5
3. Султонов Мухаммад 3 0.38
4. Енин Иван 2 0.25
5. Шумских Алексей 1 0.13
6. Адаев Владислав 1 0.13
7. Евдокимов Андрей 1 0.13
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.13

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Кашчелан Младен 6 0
2. Макарчук Артём 2 1
3. Альшин Ильнур 3 0
4. Остоич Иван 3 0
5. Гелоян Ишхан 1 1
6. Джамилов Султан 2 0
7. Казаев Ян 2 0
8. Денисов Виталий 1 0
9. Кузьмин Максим 1 0
10. Дибиргаджиев Джамал 1 0
11. Карпович Сергей 1 0
12. Мещанинов Артём 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Шумских Алексей 2 0
3. Померко Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Торпедо Москва 5% (1) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Балтика 2:1 Краснодар-2 Саранск 1:2 Балтика КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика
Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 1:0 Балтика Кубок
Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 8 7 1 0 20 - 3 22
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Факел Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Алания Заявка 8 4 2 2 19 - 12 14
6. Велес Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
7. КАМАЗ Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 9 - 3 11
10. Балтика Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Краснодар-2 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
12. Томь Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13. Ротор Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
14. Енисей Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 2 4 5 - 7 8
16. Акрон Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
17. Волгарь Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18. ПФК Кубань Заявка 8 1 1 6 7 - 13 4
19. Металлург Липецк Заявка 8 1 1 6 7 - 26 4
20. Текстильщик Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Торпедо Москва Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
3. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. КАМАЗ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. СКА-Хабаровск Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
7. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Алания Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
12. Балтика Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
18. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
19. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Ротор Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Краснодар-2 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Факел Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Акрон Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Нефтехимик Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
19. ПФК Кубань Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 7 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
2. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
3. Балтика Кашчелан Младен 6 0
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Балтика 7.9% (3)
    X 28.9% (11)
    Торпедо Москва 63.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.02
    3.25
    2.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Балтика - Торпедо Москва

    Исход игры
    Балтика
    7.9% (3)
    Ничья
    28.9% (11)
    Торпедо Москва
    63.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    36.8% (14)
    1:1 Ничья
    23.7% (9)
    0:1 Торпедо Москва
    21.1% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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