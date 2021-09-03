Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Балтика
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казаев Ян
|4
|0.5
|2.
|Альшин Ильнур
|1
|0.13
|3.
|Макарчук Артём
|1
|0.13
|4.
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|7
|0.88
|2.
|Лебеденко Игорь
|4
|0.5
|3.
|Султонов Мухаммад
|3
|0.38
|4.
|Енин Иван
|2
|0.25
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.13
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.13
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.13
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кашчелан Младен
|6
|0
|2.
|Макарчук Артём
|2
|1
|3.
|Альшин Ильнур
|3
|0
|4.
|Остоич Иван
|3
|0
|5.
|Гелоян Ишхан
|1
|1
|6.
|Джамилов Султан
|2
|0
|7.
|Казаев Ян
|2
|0
|8.
|Денисов Виталий
|1
|0
|9.
|Кузьмин Максим
|1
|0
|10.
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0
|11.
|Карпович Сергей
|1
|0
|12.
|Мещанинов Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Шумских Алексей
|2
|0
|3.
|Померко Алексей
|2
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|5.
|Енин Иван
|2
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|7.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|8.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Торпедо Москва
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +9 =5 -6Балтика 2:1 Краснодар-2 Саранск 1:2 Балтика КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика
Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 3
|22
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Факел
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Алания
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 12
|14
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 3
|11
|10.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|17.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 26
|4
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 2
|13
|3.
|Факел
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Ротор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 19
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|7
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|5
|1
|2.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|3.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|6
|0
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|4
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
Прогнозы на матч Балтика - Торпедо Москва
Исход игры
Балтика
7.9% (3)
Ничья
28.9% (11)
Торпедо Москва
63.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
36.8% (14)
1:1 Ничья
23.7% (9)
0:1 Торпедо Москва
21.1% (8)
2:2 Ничья
5.3% (2)
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