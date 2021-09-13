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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5701
Сённерйюск
0'
17' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
1:0
30' Гол
Шельвик Йорген
2:0
39' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
2:1
44' Гол
Прошшер Даниэл
61' Желтая карточка
Экани Виктор
71' Желтая карточка
Emil Holm
90' Желтая карточка
Бернат Ханс Кристиан
90'+5
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
25
Опондо
Мозес
8
Кадри
Башким
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
5
Хенде
Марк-Даль
8
Корнвиг
Эмиль
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
77
Хассан
Рилван
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
Оденсе
4-2-3-1
Сённерйюск
4-3-3

Ход матча

17'
 
Корнвиг Эмиль
30'
Шельвик Йорген
1:0
39'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Опондо Мозес)
2:0
44'
2:1
Прошшер Даниэл
(Реесе Сёрен)
46'
 
Йенсен Исак
Хассан Рилван
60'
 
Эскесен Юлиус
Корнвиг Эмиль
61'
 
Экани Виктор
67'
Андерсен Александр
Микельсон Николас
 
67'
Клеве Троэльс
Томасен Йенс
 
71'
 
Emil Holm
73'
 
Виндерслев Расмус
Экани Виктор
81'
 
Кристинссон Кристофер Инги
Прошшер Даниэл
83'
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
83'
Лидер Март
Опондо Мозес
 
90'
Окосун Айо
Кадри Башким
 
90'
Бернат Ханс Кристиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шельвик Йорген 2 0.25
2. Лидер Март 2 0.25
3. Кадри Башким 1 0.13
4. Джейбали Иссам 1 0.13
5. Опондо Мозес 1 0.13
6. Сабби Эммануэль 1 0.13
7. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.13
8. Андерсен Александр 1 0.13
9. Томасен Йенс 1 0.13
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошшер Даниэл 2 0.25
2. Экани Виктор 1 0.13
3. Корнвиг Эмиль 1 0.13
4. Реесе Сёрен 0 0
5. Тайво Абдулрахман 0 0
6. Emil Holm 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Джейбали Иссам 2 0
2. Томасен Йенс 2 0
3. Сабби Эммануэль 2 0
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
5. Андерсен Александр 1 0
6. Ларсен Каспер 1 0
7. Трандарсон Арон-Элис 1 0
8. Бернат Ханс Кристиан 1 0
9. Окосун Айо 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Гартенманн Стефан 2 0
2. Экани Виктор 2 0
3. Корнвиг Эмиль 2 0
4. Хассан Рилван 1 0
5. Альбек Мадс 1 0
6. Anders Jacobsen II 1 0
7. Emil Holm 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3)
 Сённерйюск 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг
Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хиллерёд 0:5 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Товарищеские матчи
Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
3. Ольборг 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Раннерс 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Оденсе 8 2 4 2 11 - 13 10
8. Виборг 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
10. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
11. Сённерйюск 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Вайле 8 0 1 7 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Раннерс 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Вайле Колингер Денис 4 0
3. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
4. Ольборг Альманн Якоб 3 0
5. Копенгаген Зека Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оденсе 2:1 Сённерйюск онлайн




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