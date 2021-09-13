Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Г О О О О Л - Прошшер Даниэл забивает с левой ноги!

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Оденсе

43' Гартенманн Стефан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

43' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Оденсе

39' Г О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

39' Отличные скиллы показывает Опондо Мозес , обводя своих соперников

38' Удар от ворот произведет Сённерйюск

38' Шельвик Йорген из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лоуренс Томас не дал случится голу! Мадс Фрокьяер-Йенсен должен был забивать, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв

37' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

37' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

34' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Прошшер Даниэл . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Оденсе выполняет удар от ворот.

33' Хенде Марк-Даль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат перевел мяч на угловой.

30' Г О О О О Л - Шельвик Йорген из команды Оденсе забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

30' Экани Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

29' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

25' Микельсон Николас из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Экани Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хассан Рилван из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Корнвиг Эмиль получил желтую карточку от судьи

16' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Оденсе выполняет удар от ворот.

12' Альбек Мадс не смог попасть в створ ударом издали

12' Оденсе выполняет удар от ворот.

11' Должен был быть гол! Тайво Абдулрахман имел отличный шанс, но Ханс Кристиан Бернат не дал голу состоятся!

10' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Оденсе

9' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

6' Как он промахнулся? Сабби Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок Тайво Абдулрахман из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сённерйюск начинает с центра поля