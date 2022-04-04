3:2
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 6678
0:1
17' ГолХелениус Никлас
45' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
1:1
47' ГолИсаксен Густав
2:1
62' ГолЧилуфя Эдвард
69' Желтая карточкаХег Даниэль
3:1
75' ГолФеррейра Эвандер
3:2
90' ГолХелениус Никлас
Ход матча
17'
45'
47'
1:1
62'
2:1
69'
75'
90'
Статистика матча
-
3 Голы
-
5 Удары по воротам
-
6 Удары в створ
-
4 Угловые
-
1 Офсайды
-
8 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
52 Владение мячом, %
Владение мячом
31
Оустед
Давид
29
Паулиньо
VI
38
Маррони
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
- Вратарь
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Силькеборг
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
59.3%
11.1%
29.6%
16 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1
Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4
Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2