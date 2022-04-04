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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Митьюлланд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 6678
Силькеборг
0'
0:1
17' Гол
Хелениус Никлас
45' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
1:1
47' Гол
Исаксен Густав
2:1
62' Гол
Чилуфя Эдвард
69' Желтая карточка
Хег Даниэль
3:1
75' Гол
Феррейра Эвандер
3:2
90' Гол
Хелениус Никлас
90'+4
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
38
Маррони
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Митьюлланд
3-4-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Митьюлланд
Силькеборг

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

59.3%
11.1%
29.6%
16 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1
Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4
Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 3:2 Силькеборг онлайн

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