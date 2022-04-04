Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Как он промахнулся? Серен Тенгстедт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Брумадо Жуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Силькеборг

46' Валлис Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брумадо Жуниор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

46' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Силькеборг выполняет удар от ворот.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Хелениус Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

39' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

39' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лукас Энгель из команды Силькеборг

38' Должен был быть гол! Валлис Николай имел отличный шанс, но Давид Оустед не дал голу состоятся!

37' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

34' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Маррони из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Дрейер Андерс упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

32' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Силькеборг выполняет удар от ворот.

29' Маррони имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

28' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

28' Силькеборг выполняет удар от ворот.

28' Как он промахнулся? Дрейер Андерс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

27' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Как он промахнулся? Хег Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Маррони из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Плохо сыграл Тордарсон Стефан-Тейтюр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

22' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

22' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

20' Тобиас Сальквист нанес удар головой, но Давид Оустед спокойно отбил мяч.

20' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Дрейер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Валлис Николай имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

17' Г О О О О Л - Хелениус Никлас наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

17' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.

17' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

12' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

8' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Маррони нанес удар, но промахнулся очень сильно.

6' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

1' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля