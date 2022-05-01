Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

89' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Брок-Мадсен Николай снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

88' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Хеггхейм Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Белл Джо из команды Брондбю делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

85' Удар от ворот произведет Раннерс

84' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

84' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Плохо сыграл Лауэнборг Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Кехинде Тосин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Раннерс выполняет удар от ворот.

80' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Копплин Бьорн получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Копплин Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

79' Брондбю выполняет удар от ворот.

79' Кехинде Тосин из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Брондбю выполняет удар от ворот.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 7356 болельщиков

75' Слимане Анис получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Раннерс

74' Какой промах! Юсеф Салех имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

74' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех

72' Белл Джо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Каппис Кристиан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

72' Хорошие навыки показал Греве Матиас из команды Брондбю , красиво сыграв в пас с одноклубником.

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Раннерс

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Риверос Блас из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Раннерс выполняет удар от ворот.

67' Каппис Кристиан из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Гости сейчас реально начинают давить соперника

65' Брондбю выполняет удар от ворот.

65' Копплин Бьорн из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

65' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Хорошую попытку сделал Дивкович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Брондбю выполняет удар от ворот.

62' Анкерсен Якоб из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лауэнборг Фредерик пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

59' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Раннерс выполняет удар от ворот.

58' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Писингер Симон из команды Раннерс

56' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Плохо сыграл Белл Джо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Отличные скиллы показывает Кехинде Тосин , обводя своих соперников

56' Кехинде Тосин из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

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54' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Удар от ворот произведет Раннерс

51' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота