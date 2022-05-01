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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 7356
Раннерс
2:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
26' Гол
Квистгарден Матиас
29' Красная карточка
Одей Стивен
1:1
37' Пенальти
Йонсен Лассер Берг
72' Желтая карточка
Белл Джо
75' Желтая карточка
Слимане Анис
2:1
87' Гол
Брок-Мадсен Николай
88' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
90'+5

Ход матча

26'
0:1
Квистгарден Матиас
(Риверос Блас)
29'
Одей Стивен
 
37'
Йонсен Лассер Берг
1:1
64'
 
Греве Матиас
Радошевич Йосип
70'
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
 
70'
Брок-Мадсен Николай
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
72'
 
Белл Джо
73'
 
Бьюр Петер
Каппис Кристиан
73'
 
Салех Юсеф
Дивкович Марко
75'
 
Слимане Анис
87'
Брок-Мадсен Николай
(Лауэнборг Фредерик)
2:1
88'
Брок-Мадсен Николай
 
89'
 
Бьёрк Карл
Хеггхейм Хенрик
90'
Лауридсен Йеспер
Кехинде Тосин
 
90'
Hugo Andersson2
Лауэнборг Фредерик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
3
Хеггхейм
Хенрик
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
25
Слимане
Анис
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
Раннерс
4-4-1-1
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Раннерс
Брондбю

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 22 победы

44 матча

20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы

Первый тайм

27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

15.9%
34.1%
50%
7 побед 15 ничьих 22 победы

История матчей

СДЧГ
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0
Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0
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