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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 7739
Силькеборг
1:0
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
90' Гол
Хелениус Никлас
90' Желтая карточка
Хелениус Никлас
90'+4

Ход матча

46'
 
Лауридсен Йеспер
Бундгаард Оливер
70'
 
Тибблинг Симон
Анкерсен Якоб
71'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Anders Klynge
 
79'
 
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
79'
 
Бундгаард Филип
Брок-Мадсен Николай
85'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
85'
Oliver Sonne
Lukas Engel
 
90'
Хелениус Никлас
(Валлис Николай)
1:0
90'
Хелениус Никлас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
44
Брок-Мадсен
Николай
Силькеборг
4-3-2-1
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Силькеборг
Раннерс

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

31 матч

38.7%
12.9%
48.4%
12 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СДЧГ
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 91'
      Оливер Сонн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      91'
      Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.
    • 90'
      Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 90'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
    • 89'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 88'
      Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 88'
      Серен Тенгстедт из команды Силькеборг делает пас партнеру.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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