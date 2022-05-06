Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

45' Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Силькеборг выполняет удар от ворот.

43' Копплин Бьорн из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

42' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Силькеборг выполняет удар от ворот.

39' Хаммерсхёй-Мистрати Вито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

39' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Андерс Клинге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

35' Валлис Николай из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

34' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

31' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Силькеборг выполняет удар от ворот.

27' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Назначен штрафной. Пострадал Себастьян Йоргенсен , его свалил Оливер Бундгар Кристенсен.

24' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Хелениус Никлас должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

23' Силькеборг выполняет удар от ворот.

22' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Должен был быть гол! Валлис Николай имел отличный шанс, но Патрик Карлгрен не дал голу состоятся!

17' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

17' Писингер Симон из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Андерс Клинге получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Андерс Клинге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

13' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

13' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Андерс Клинге из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

10' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Раннерс

7' Как он промахнулся? Лукас Энгель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

7' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Валлис Николай из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля