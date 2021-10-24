Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
33' Желтая карточкаМарин Мариус
1:0
58' ГолКараччоло Антонио
65' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
1:1
90' ГолФолоруншо Майкл
90' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Растелли Массимо
Ход матча
33'
58'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Пиза
Порденоне
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.67
|Туре Идрисса
|2
|0.22
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.22
|Коэн Йонатан
|1
|0.11
|Биринделли Самуэле
|1
|0.11
|Караччоло Антонио
|1
|0.11
|Де Витис Алессандро
|1
|0.11
|Мастину Джузеппе
|1
|0.11
|Мазуччи Гаэтано
|0
|0
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
|Беруатто Пьетро
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|1
|0.11
|Фаласко Никола
|1
|0.11
|Маньино Лука
|1
|0.11
|Камбьяги Николо
|1
|0.11
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.11
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Марин Мариус
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|3
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Фаласко Никола
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Барисон Альберто
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
3
50%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
4
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Пропущено
8
22
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
5
23%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1
Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1 Пескара - Пиза 3:1 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 Читтаделла - Пиза 2:0
Порденоне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1
Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Брешия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 13
|17
|3.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Асколи
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|10.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|12.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1