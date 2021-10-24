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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
33' Желтая карточка
Марин Мариус
1:0
58' Гол
Караччоло Антонио
65' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
1:1
90' Гол
Фолоруншо Майкл
90' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
90'+11
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
77
Марсура
Давиде
9
Лукка
Лоренцо
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
18
Паза
Симоне
8
Петриччоне
Якопо
90
Фолоруншо
Майкл
9
Цаджу
Франк
28
Камбьяги
Николо
Пиза
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Порденоне

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
ЛПП
0:0
ЛПП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.67
Туре Идрисса 2 0.22
Сибилли Джузеппе 2 0.22
Коэн Йонатан 1 0.11
Биринделли Самуэле 1 0.11
Караччоло Антонио 1 0.11
Де Витис Алессандро 1 0.11
Мастину Джузеппе 1 0.11
Мазуччи Гаэтано 0 0
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0
Беруатто Пьетро 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 1 0.11
Фаласко Никола 1 0.11
Маньино Лука 1 0.11
Камбьяги Николо 1 0.11
Цаджу Франк 1 (1) 0.11
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 4 0
Марин Мариус 4 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Де Витис Алессандро 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Леверб Максим 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 3 0
Кампорезе Микеле 1 1
Фаласко Никола 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Мисурака Джанвито 1 0
Паза Симоне 1 0
Барисон Альберто 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Цаджу Франк 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
3
50%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
4
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Пропущено

8
22
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
5
23%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1
Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1 Пескара - Пиза 3:1 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 Читтаделла - Пиза 2:0
Порденоне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1
Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия Заявка 9 5 2 2 20 - 13 17
3. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
6. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
9. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
10. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
11. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
8. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
11. Брешия Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
12. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
14. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пиза 1:1 Порденоне онлайн




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