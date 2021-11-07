Италия: Серия B 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
1:0
16' ГолКода Массимо
2:0
31' ПенальтиКода Массимо
33' Желтая карточкаЛучиони Фабио
3:0
37' ГолСтрефецца Габриэль
4:0
44' ГолКода Массимо
54' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
68' Желтая карточкаБузи Максим
37
Майер
Жан
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
11
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
Главный тренер: Enzo Maresca
Ход матча
16'
1:0
31'
2:0
33'
37'
44'
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 0
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Лечче
Парма
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.67
|Стрефецца Габриэль
|5
|0.42
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.33
|Родригес Пабло
|1
|0.08
|Туиа Алессандро
|1
|0.08
|Дермаку Кастриот
|1
|0.08
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.08
|Гарджуло Марио
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.33
|Бенедычак Адриан
|3
|0.25
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.17
|Тутино Дженнаро
|2
|0.17
|Ман Деннис
|2
|0.17
|Дель Прато Энрико
|1
|0.08
|Инглезе Роберто
|1
|0.08
|Юрич Станко
|1
|0.08
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|3
|2
|Брунетта Хуан
|3
|1
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Коббо Элиас
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Кулибали Войо
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
6
43%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
21
16
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
6
29%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0
Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1
Парма
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0
СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|4.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|6.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|9.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|12.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|8 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1