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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
4:0
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
1:0
16' Гол
Кода Массимо
2:0
31' Пенальти
Кода Массимо
33' Желтая карточка
Лучиони Фабио
3:0
37' Гол
Стрефецца Габриэль
4:0
44' Гол
Кода Массимо
54' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
68' Желтая карточка
Бузи Максим
90'
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Буффон
Джанлуиджи
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
15
Дель
Прато
Энрико
10
Васкес
Франко
19
Зом
Симон
11
Юрич
Станко
26
Кулибали
Войо
17
Бенедычак
Адриан
9
Тутино
Дженнаро
Лечче
4-3-3
Парма
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Парма

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:3
СA
3:4
СA
2:0
К
4:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 8 (2) 0.67
Стрефецца Габриэль 5 0.42
Ди Мариано Франческо 4 0.33
Родригес Пабло 1 0.08
Туиа Алессандро 1 0.08
Дермаку Кастриот 1 0.08
Бьёркенгрен Йон 1 0.08
Гарджуло Марио 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.33
Бенедычак Адриан 3 0.25
Михэйлэ Валентин 2 0.17
Тутино Дженнаро 2 0.17
Ман Деннис 2 0.17
Дель Прато Энрико 1 0.08
Инглезе Роберто 1 0.08
Юрич Станко 1 0.08
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 3 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 3 2
Брунетта Хуан 3 1
Михэйлэ Валентин 4 0
Скьяттарелла Паскуале 3 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Коббо Элиас 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Болог Ботонд 1 0
Кулибали Войо 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
6
43%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

21
16
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
6
29%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0
Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1
Парма
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0
СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
2. Лечче Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
4. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 6 1 18 - 10 21
6. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
9. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
12. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
13. Парма Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
14. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне Заявка 12 0 3 9 8 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
Где смотреть матч Лечче 4:0 Парма онлайн


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