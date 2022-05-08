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  3. Швеция: Суперэттан
Утсиктенс
3:0
Конец матча
Далкурд
0'
1:0
24' Гол
Erik Westermark
2:0
38' Гол в свои ворота
Олберкис Сигитас
55' Красная карточка
Олберкис Сигитас
55' Желтая карточка
Diocounda Gory
61' Желтая карточка
Alex Simovski
67' Желтая карточка
Костонс Кун
67' Вторая желтая карточка
Костонс Кун
75' Желтая карточка
Ezequiel Montagna
3:0
89' Гол
Бьорквист Маркус
90'+5
1
Браттберг
Йохан
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
3
Брандт
Йеспер
4
Allan
Mohideen
5
Jakob
Hedenquist
7
Бом
Карл
22
Predrag
Randjelovic
II
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
11
Боувин
Маттиас
20
Diocounda
Gory
30
Аллен
Бобби
21
Christoffer
Styffe
25
Олберкис
Сигитас
4
Umit
Aras
3
Alex
Simovski
24
Лагерфельдт
Лукас
32
Stefan
Wolf2
16
Rassa
Rahmani
14
Костонс
Кун
7
Кабаши
Ариан
9
Pashang
Abdulla
Утсиктенс
3-5-2
Далкурд
4-4-2

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2
Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0
Далкурд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0
Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Олберкис Сигитас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Erik Westermark бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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