1:0
24' ГолErik Westermark
2:0
38' Гол в свои воротаОлберкис Сигитас
55' Красная карточкаОлберкис Сигитас
55' Желтая карточкаDiocounda Gory
61' Желтая карточкаAlex Simovski
67' Желтая карточкаКостонс Кун
67' Вторая желтая карточкаКостонс Кун
75' Желтая карточкаEzequiel Montagna
3:0
89' ГолБьорквист Маркус
Ход матча
24'
38'
2:0
55'
55'
61'
67'
67'
89'
3:0
7
Бом
Карл
30
Аллен
Бобби
32
Stefan
Wolf2
14
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 David David
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
-
30 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Арин ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2
Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0
Далкурд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0
Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0