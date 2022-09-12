2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолДхайни Мухаммед-Али
55' Желтая карточкаОффия Генри
62' Желтая карточкаСаид Мохаммед
78' Желтая карточкаАзулай Джонатан
2:0
81' ПенальтиБркич Харис
81' Желтая карточкаУоллиндер Робин
81' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
84' Желтая карточкаРаскай Анель
2:0
85' Не забитый пенальтиБркич Харис
2:1
90' ГолАкерманн Кевин
90'+11
Ход матча
9'
55'
62'
78'
81'
2:0
81'
81'
84'
85'
2:0
90'
30
Abel
Ogwuche
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Abel OgwucheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Alex Rahm
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Треллеборг
Эргрюте
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|9
|0.39
|Мортенсен Николас
|9
|0.39
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.13
|Амин Симон
|3
|0.13
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.13
|Йенссон Исак
|3
|0.13
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.09
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|1
|0.04
|Халльберг Херман
|1
|0.04
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.35
|Абрахам Саргон
|4
|0.17
|Полсон Дэниел
|2
|0.09
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0.09
|Акерманн Кевин
|2
|0.09
|Люндберг Виктор
|2
|0.09
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.09
|Дальквист Исак
|2
|0.09
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.09
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|9
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|1
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|6
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Андреассон Антон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
7
50%
1
5%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
5
31%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Забито
38
31
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
8%
3
10%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
11
29%
7
23%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
8
21%
10
32%
76-90
Пропущено
37
37
14 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
6
16%
7
19%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
7
19%
6
16%
31-45
5
14%
9
24%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
12
32%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2
Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2
Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1
Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|23
|14
|5
|4
|50 - 30
|47
|3.
|Эстер
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|4.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|37 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|23
|10
|6
|7
|38 - 37
|36
|6.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|22
|10
|3
|9
|40 - 33
|33
|8.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|9.
|Утсиктенс
|23
|8
|5
|10
|32 - 33
|29
|10.
|Эребру
|23
|8
|4
|11
|22 - 28
|28
|11.
|Йёнчёпинг
|23
|7
|6
|10
|31 - 40
|27
|12.
|Вестерос
|23
|5
|10
|8
|35 - 40
|25
|13.
|Эргрюте
|23
|5
|9
|9
|32 - 36
|24
|14.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|15.
|Эстерсунд
|23
|4
|7
|12
|24 - 38
|19
|16.
|Далкурд
|23
|5
|3
|15
|20 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|6.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|13.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|14.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|15.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|16.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|3.
|Эстер
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
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- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|21 (1)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|14
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7