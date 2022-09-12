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Швеция: Суперэттан
2022

Треллеборг
2:1
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
9' Гол
Дхайни Мухаммед-Али
55' Желтая карточка
Оффия Генри
62' Желтая карточка
Саид Мохаммед
78' Желтая карточка
Азулай Джонатан
2:0
81' Пенальти
Бркич Харис
81' Желтая карточка
Уоллиндер Робин
81' Желтая карточка
Люндберг Виктор
84' Желтая карточка
Раскай Анель
2:0
85' Не забитый пенальти
Бркич Харис
2:1
90' Гол
Акерманн Кевин
90'+11
25
Ларсен
Андреас
II
2
Бьеркен
Фритьоф
30
Abel
Ogwuche
5
Тидеман
Антон
23
Бедварссон
Бедвар
22
Блумберг
Юхан
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
15
Дальквист
Исак
2
Брорссон
Арвид
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
9
Люндберг
Виктор
8
Беркрот
Никлас
Треллеборг
4-3-3
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Эргрюте

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 9 0.39
Мортенсен Николас 9 0.39
Бркич Харис 3 (1) 0.13
Амин Симон 3 0.13
Бьеркен Фритьоф 3 0.13
Йенссон Исак 3 0.13
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.09
Саид Мохаммед 1 0.04
Бедварссон Бедвар 1 0.04
Модиг Йеспер 1 0.04
Халльберг Херман 1 0.04
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.35
Абрахам Саргон 4 0.17
Полсон Дэниел 2 0.09
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0.09
Акерманн Кевин 2 0.09
Люндберг Виктор 2 0.09
Хольмстрём Александр Аль 2 0.09
Дальквист Исак 2 0.09
Азулай Джонатан 2 (2) 0.09
Андреассон Антон 1 0.04
Беркрот Никлас 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 9 0
Бркич Харис 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Йенссон Исак 2 0
Оффия Генри 2 0
Othmane Salama 2 0
Хёрберг Феликс 0 1
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 6 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Ланс Антон 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Андреассон Антон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Дальквист Исак 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Азулай Джонатан 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Olle Johansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
7
50%
1
5%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
5
31%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
17%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Забито

38
31
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
8%
3
10%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
11
29%
7
23%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
8
21%
10
32%
76-90

Пропущено

37
37
14 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
6
16%
7
19%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
7
19%
6
16%
31-45
5
14%
9
24%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
12
32%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2
Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2
Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1
Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 23 14 5 4 50 - 30 47
3. Эстер 23 11 7 5 39 - 26 40
4. Браге 22 10 7 5 37 - 25 37
5. Треллеборг 23 10 6 7 38 - 37 36
6. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
7. Сирианска Эскильстуна 22 10 3 9 40 - 33 33
8. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
9. Утсиктенс 23 8 5 10 32 - 33 29
10. Эребру 23 8 4 11 22 - 28 28
11. Йёнчёпинг 23 7 6 10 31 - 40 27
12. Вестерос 23 5 10 8 35 - 40 25
13. Эргрюте 23 5 9 9 32 - 36 24
14. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
15. Эстерсунд 23 4 7 12 24 - 38 19
16. Далкурд 23 5 3 15 20 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
6. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
12. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
13. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
14. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
15. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
16. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
3. Эстер 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 21 (1)
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Хальмстад Йоханссон Александр II 14
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Дхайни Мухаммед-Али бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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