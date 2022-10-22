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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 28.
Эстер
2:2
Конец матча
Эргрюте
0'
2' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
1:0
9' Гол
Кусу Манассе
2:0
29' Гол
Рочестер Соренсен Марк
2:1
38' Гол
Дальквист Исак
2:2
60' Гол в свои ворота
Стенберг Джон
65' Желтая карточка
Брорссон Арвид
90' Желтая карточка
Andre Gustafson
90'+7
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
15
Энгквист
Эмиль
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
13
Уоллиндер
Робин
17
Дальквист
Хампус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
18
Андреассон
Антон
2
Брорссон
Арвид
28
Erion
Sadiku
10
Акерманн
Кевин
15
Дальквист
Исак
14
Полсон
Дэниел
9
Люндберг
Виктор
Эстер
4-2-3-1
Эргрюте
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эстер
Эргрюте

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:3
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
1:0
С
2:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.39
Вестермарк Йеспер 9 0.32
Рочестер Соренсен Марк 5 (1) 0.18
Родич Владимир 3 0.11
Косица Дзенис 3 0.11
Стенберг Джон 3 0.11
Кусу Манассе 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Карлссон Монц 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Ahmed Bonnah 2 0.07
Дротт Джонатан 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Хейкссон Алекс 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Варманен Тату 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.29
Абрахам Саргон 4 0.14
Дальквист Исак 4 0.14
Полсон Дэниел 3 0.11
Беркрот Никлас 3 0.11
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0.11
Люндберг Виктор 2 0.07
Акерманн Кевин 2 0.07
Хольмстрём Александр Аль 2 0.07
Азулай Джонатан 2 (2) 0.07
Дальквист Хампус 1 0.04
Андреассон Антон 1 0.04
Сьогрелл Херман 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Стенберг Джон 6 0
Павич Маттиас 5 0
Хейкссон Алекс 5 0
Кусу Манассе 5 0
Варманен Тату 3 1
Магнуссон Исак 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Родич Владимир 3 0
Карлссон Монц 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Дротт Джонатан 2 0
Захирович Ален 1 0
Andre Gustafson 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 8 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 4 0
Андреассон Антон 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Ланс Антон 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Erion Sadiku 1 0
Olle Johansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
15%
2
11%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
8
30%
30%
3
16%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
4
15%
6
32%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
5
20%
1-15
2
12%
5
20%
16-30
6
35%
4
16%
31-45
2
12%
8
32%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
5
29%
29%
1
4%
76-90

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Забито

51
39
24 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
8
16%
3
8%
1-15
9
18%
3
8%
16-30
7
14%
7
18%
31-45
11
22%
9
23%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
9
18%
12
31%
76-90

Пропущено

28
43
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
0
0%
8
19%
1-15
6
21%
5
12%
16-30
7
25%
6
14%
31-45
3
11%
13
30%
46-60
5
18%
6
14%
61-75
7
25%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0
Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 28 13 9 6 47 - 32 48
4. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
5. Браге 27 11 9 7 42 - 34 42
6. Сковде АИК 27 11 9 7 37 - 33 42
7. Ландскруна 28 10 10 8 36 - 40 40
8. Сирианска Эскильстуна 28 11 4 13 46 - 44 37
9. Утсиктенс 27 10 5 12 36 - 40 35
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Эргрюте 28 7 11 10 41 - 41 32
12. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
13. Вестерос 27 7 10 10 42 - 48 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Эстерсунд 28 6 9 13 28 - 41 27
16. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 14 5 4 5 19 - 15 19
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
15. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
16. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 14 6 4 4 19 - 20 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дальквист Исак бьет в цель!
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