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Швеция: Суперэттан

2022
Эргрюте
0:1
Конец матча
Ландскруна
0'
69' Желтая карточка
Люндберг Виктор
86' Желтая карточка
Ланс Антон
0:1
87' Гол
Оттоссон Филип
90'+6
13
Уоллиндер
Робин
17
Дальквист
Хампус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
18
Андреассон
Антон
21
Раскай
Анель
2
Брорссон
Арвид
10
Акерманн
Кевин
15
Дальквист
Исак
9
Люндберг
Виктор
14
Полсон
Дэниел
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
25
Бликст
Якоб
8
Дзабич
Робин
11
Ousmane
Diawara
10
Хейер
Мелкер
Эргрюте
4-3-3
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Ландскруна

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
4:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.36
Абрахам Саргон 4 0.18
Полсон Дэниел 2 0.09
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0.09
Люндберг Виктор 2 0.09
Хольмстрём Александр Аль 2 0.09
Дальквист Исак 2 0.09
Азулай Джонатан 2 (2) 0.09
Андреассон Антон 1 0.05
Беркрот Никлас 1 0.05
Акерманн Кевин 1 0.05
Раскай Анель 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 5 0.23
Олссон Линус 5 0.23
Перссон Эрик 4 0.18
Эгнелль Адам 4 0.18
Оттоссон Филип 2 0.09
Дзабич Робин 2 0.09
Camil Jebara 2 0.09
Рапп Йохан 1 0.05
Хейер Мелкер 1 0.05
Viktor Ekblom 1 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Edvin Dahlqvist 0 0
Линнер Альбин 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 6 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 3 0
Ланс Антон 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Андреассон Антон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Дальквист Исак 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Olle Johansson 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 5 1
Хейер Мелкер 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Ousmane Diawara 4 0
Каддура Амр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Camil Jebara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
5
33%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

30
30
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
6
20%
5
17%
31-45
7
23%
7
23%
46-60
3
10%
6
20%
61-75
9
30%
4
13%
76-90

Пропущено

35
31
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
8
26%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
9
26%
3
10%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
4
11%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2
Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2
Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Сковде АИК 21 9 7 5 27 - 25 34
6. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
7. Сирианска Эскильстуна 21 9 3 9 39 - 33 30
8. Ландскруна 22 7 8 7 28 - 33 29
9. Эребру 21 8 3 10 22 - 26 27
10. Утсиктенс 21 7 5 9 30 - 31 26
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Норрбю 21 6 5 10 23 - 35 23
13. Вестерос 22 4 10 8 31 - 39 22
14. Йёнчёпинг 21 5 6 10 28 - 39 21
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 22 3 7 12 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 10 2 4 4 13 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Ландскруна 12 3 4 5 12 - 18 13
7. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
8. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
9. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
10. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
13. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 15 - 19 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Дальквист Хампус уходит с поля. Ланс Антон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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