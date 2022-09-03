0:1
Конец матча
0'
69' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
86' Желтая карточкаЛанс Антон
0:1
87' ГолОттоссон Филип
90'+6
Ход матча
69'
86'
87'
0:1
21
Раскай
Анель
15
Эгнелль
Адам
25
Бликст
Якоб
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эргрюте
Ландскруна
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.36
|Абрахам Саргон
|4
|0.18
|Полсон Дэниел
|2
|0.09
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0.09
|Люндберг Виктор
|2
|0.09
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.09
|Дальквист Исак
|2
|0.09
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.09
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|Акерманн Кевин
|1
|0.05
|Раскай Анель
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|5
|0.23
|Олссон Линус
|5
|0.23
|Перссон Эрик
|4
|0.18
|Эгнелль Адам
|4
|0.18
|Оттоссон Филип
|2
|0.09
|Дзабич Робин
|2
|0.09
|Camil Jebara
|2
|0.09
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Хейер Мелкер
|1
|0.05
|Viktor Ekblom
|1
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|6
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Андреассон Антон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|5
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Camil Jebara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
31%
2
14%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
6
38%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
5
33%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
30
30
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
6
20%
5
17%
31-45
7
23%
7
23%
46-60
3
10%
6
20%
61-75
9
30%
4
13%
76-90
Пропущено
35
31
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
8
26%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
9
26%
3
10%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
4
11%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2
Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2
Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Сковде АИК
|21
|9
|7
|5
|27 - 25
|34
|6.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|9
|3
|9
|39 - 33
|30
|8.
|Ландскруна
|22
|7
|8
|7
|28 - 33
|29
|9.
|Эребру
|21
|8
|3
|10
|22 - 26
|27
|10.
|Утсиктенс
|21
|7
|5
|9
|30 - 31
|26
|11.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|12.
|Норрбю
|21
|6
|5
|10
|23 - 35
|23
|13.
|Вестерос
|22
|4
|10
|8
|31 - 39
|22
|14.
|Йёнчёпинг
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|22
|3
|7
|12
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Ландскруна
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|7.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|9.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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