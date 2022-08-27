Ход матча
27'
1:0
60'
80'
1:1
30
Раск
Теодор
15
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
21 Павлик МихалПолузащитник
-
34 Elis Wahl
-
31 Max Larsson
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Вестерос
Эргрюте
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|15
|0.71
|Йоханссон Саймон
|4
|0.19
|Dusan Jajic
|2
|0.1
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Max Larsson
|1
|0.05
|Проделль Виктор
|1
|0.05
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.05
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.05
|Троне Филип
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.38
|Абрахам Саргон
|4
|0.19
|Полсон Дэниел
|2
|0.1
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0.1
|Люндберг Виктор
|2
|0.1
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.1
|Дальквист Исак
|2
|0.1
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.1
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|Акерманн Кевин
|1
|0.05
|Раскай Анель
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раск Теодор
|4
|0
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Гефверт Симон
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|6
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Андреассон Антон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
6
30%
5
28%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Забито
10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
7
39%
3
19%
76-90
Забито
28
30
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
18%
3
10%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
6
21%
6
20%
31-45
2
7%
7
23%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
8
29%
9
30%
76-90
Пропущено
38
34
12 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
4
11%
6
18%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
8
21%
9
26%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
13
34%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|6.
|Сковде АИК
|20
|9
|6
|5
|26 - 24
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Ландскруна
|21
|6
|8
|7
|27 - 33
|26
|9.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|10.
|Эргрюте
|21
|5
|9
|7
|31 - 33
|24
|11.
|Эребру
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|12.
|Вестерос
|21
|4
|9
|8
|29 - 37
|21
|13.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|14.
|Норрбю
|20
|5
|5
|10
|21 - 34
|20
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|21
|3
|6
|12
|20 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|10.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|10
|2
|5
|3
|17 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|7.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|8.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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