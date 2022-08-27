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Швеция: Суперэттан

2022
Вестерос
1:1
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
27' Гол
Viktor Granath
60' Желтая карточка
Viktor Granath
1:1
80' Гол
Erion Sadiku
90'+6
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
2
Herman
Magnusson
20
Гамбош
Мартин
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
21
Раскай
Анель
10
Акерманн
Кевин
2
Брорссон
Арвид
15
Дальквист
Исак
9
Люндберг
Виктор
14
Полсон
Дэниел
Вестерос
3-5-2
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Эргрюте

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 15 0.71
Йоханссон Саймон 4 0.19
Dusan Jajic 2 0.1
Daniel Ask 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Max Larsson 1 0.05
Проделль Виктор 1 0.05
Рибейро Педро III 1 (1) 0.05
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.05
Троне Филип 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.38
Абрахам Саргон 4 0.19
Полсон Дэниел 2 0.1
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0.1
Люндберг Виктор 2 0.1
Хольмстрём Александр Аль 2 0.1
Дальквист Исак 2 0.1
Азулай Джонатан 2 (2) 0.1
Андреассон Антон 1 0.05
Беркрот Никлас 1 0.05
Акерманн Кевин 1 0.05
Раскай Анель 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раск Теодор 4 0
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Гефверт Симон 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Viktor Granath 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 6 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Андреассон Антон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Дальквист Исак 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Olle Johansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
6
30%
5
28%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
7
39%
3
19%
76-90

Забито

28
30
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
18%
3
10%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
6
21%
6
20%
31-45
2
7%
7
23%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
8
29%
9
30%
76-90

Пропущено

38
34
12 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
4
11%
6
18%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
8
21%
9
26%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
13
34%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
6. Сковде АИК 20 9 6 5 26 - 24 33
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Ландскруна 21 6 8 7 27 - 33 26
9. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
10. Эргрюте 21 5 9 7 31 - 33 24
11. Эребру 20 7 3 10 20 - 25 24
12. Вестерос 21 4 9 8 29 - 37 21
13. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
14. Норрбю 20 5 5 10 21 - 34 20
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 21 3 6 12 20 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
10. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
7. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
8. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
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    Где смотреть матч Вестерос 1:1 Эргрюте онлайн

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