Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Здесь на стадионе разыгрался ураган

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [16] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Кристиан Соренсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Нильсен Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Коструп Магнус из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

37' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

35' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

30' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Удар от ворот произведет Люнгбю

21' Лонвейк Джастин не смог попасть в створ ударом издали

20' Матиас Кристенсен нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

20' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

18' Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хорошую попытку сделал Коструп Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Ибрагим Саид возвращается на поле.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Риис Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Ибрагим Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Ибрагим Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Риис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Люнгбю

11' Жамбурек Ян из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Кристиан Соренсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Коструп Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Лонвейк Джастин нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

6' Жамбурек Ян из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Люнгбю

5' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

3' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Виборг начинает с центра поля