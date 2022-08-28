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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 3491
Виборг
2:1
Конец матча
Люнгбю
0'
0:1
81' Гол
Йоргенсен Каспер
86' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
90' Желтая карточка
Винтер Каспер
1:1
90' Гол
Грот Джей-Рой
2:1
90' Гол
Jeppe Groenning
90'+19

Ход матча

46'
Леманс Клинт
Жамбурек Ян
 
64'
 
Хамалайнен Брайан
Бьеллан Андреас
81'
0:1
Йоргенсен Каспер
(Хамалайнен Брайан)
83'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Теллуфсен Расмус
83'
 
Tobias Storm
Коструп Магнус
85'
Мортимер Нилс
Ibrahim Said
 
85'
Аниембе Даниэль
Гааей Антон
 
86'
Лонвейк Джастин
 
90'
 
Винтер Каспер
90'
 
Грегор Паскаль
Ромер Марсель
90'
 
Чорлу Резан
Нильсен Эмиль
90'
Грот Джей-Рой
1:1
90'
Jeppe Groenning
2:1
90'
Бергер Софус
Лонвейк Джастин
 
90'
Mads Soendergaard
Бонде Якуб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
3
Лауритсен
Мадс
4
Бюрги
Николас
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
16
Mads
Kikkenborg
30
Ромер
Марсель
6
Бьеллан
Андреас
5
Риис
Кристиан
20
Йоргенсен
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
13
Винтер
Каспер
17
Сёренсен
Адам
7
Нильсен
Эмиль
9
Mathias
Kristensen2
11
Коструп
Магнус
Виборг
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Люнгбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Soerensen II 2 0.29
Грот Джей-Рой 2 0.29
Леманс Клинт 2 0.29
Бех Тобиас 2 0.29
Jeppe Groenning 1 0.14
Лонвейк Джастин 1 0.14
Лауритсен Мадс 1 0.14
Ibrahim Said 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.29
Нильсен Эмиль 2 0.29
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.14
Риис Кристиан 1 0.14
Йоргенсен Каспер 1 0.14
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Ibrahim Said 1 0
Леманс Клинт 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Бонде Якуб 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Винтер Каспер 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0
Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2:0 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Копенгаген 0:2 7 3 0 4 13 - 12 9
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 2:0 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 0:2 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 0:2 4 2 0 2 8 - 7 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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