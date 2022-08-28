Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 3491
0'
0:1
81' ГолЙоргенсен Каспер
86' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
90' Желтая карточкаВинтер Каспер
1:1
90' ГолГрот Джей-Рой
2:1
90' ГолJeppe Groenning
90'+19
Ход матча
81'
86'
90'
90'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
19
Жамбурек
Ян
17
Бонде
Якуб
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Люнгбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Soerensen II
|2
|0.29
|Грот Джей-Рой
|2
|0.29
|Леманс Клинт
|2
|0.29
|Бех Тобиас
|2
|0.29
|Jeppe Groenning
|1
|0.14
|Лонвейк Джастин
|1
|0.14
|Лауритсен Мадс
|1
|0.14
|Ibrahim Said
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.29
|Нильсен Эмиль
|2
|0.29
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.14
|Риис Кристиан
|1
|0.14
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.14
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Ibrahim Said
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
40%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0
Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Раннерс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Виборг
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|0:2
|7
|3
|0
|4
|13 - 12
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|2:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|0:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|0:2
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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