Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

49' Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Якобсен Бриан нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

49' Агнарссон Мартин из команды Б36 Тарсхавн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Йеппе Гроннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Кристиан Соренсен пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге держит все под контролем

42' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Йохансен Андрасс пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

39' Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Якобсен Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Пшибыльски Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн заходит слишком далеко, он валит Ибрагим Саид.

35' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Грот Джей-Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Грот Джей-Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Агнарссон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лауритсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Б36 Тарсхавн начинает контратаку

33' Пшибыльски Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Якобсен Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Маттиас Ламхауге ослабляет давление, выбив мяч.

30' Агнарссон Ханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Йохансен Андрасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Якобсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Якобсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Мадс Сендергор нанес удар головой, но Маттиас Ламхауге спокойно отбил мяч.

27' Кристиан Соренсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Грот Джей-Рой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Солхейм Симун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лауритсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге держит все под контролем

19' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

18' Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн

17' Йеппе Гроннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тор Хохольт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Пшибыльски Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мадс Сендергор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Якобсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн

13' Мортимер Нилс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Агнарссон Ханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Йохансен Андрасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Виборг

8' Оооо... вот это был удар! Агнарссон Ханнес должен был забить с этой позиции.

7' Агнарссон Ханнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Йохансен Андрасс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн

7' Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Тор Хохольт из команды Б36 Тарсхавн в офсайде

5' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Нильсен Эли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Мортимер Нилс получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Мортимер Нилс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Б36 Тарсхавн начинает с центра поля