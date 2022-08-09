Стадион: Торсволлюр
0'
51' Желтая карточкаЯкобсен Магнус
52' Желтая карточкаJeppe Groenning
60' Желтая карточкаМортимер Нилс
0:1
64' ГолМортимер Нилс
67' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
1:1
79' ГолПшибыльски Михал
80' Желтая карточкаСолхейм Симун
1:2
86' ГолДжатта Алассана
90'+4
Ход матча
51'
52'
60'
64'
0:1
67'
79'
80'
86'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
15
Thor
Hoeholt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Thor HoeholtЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Б-36
Виборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгильссон Магнус
|3 (2)
|0.5
|Пшибыльски Михал
|1
|0.17
|Йохансен Андрасс
|1
|0.17
|Агнарссон Мартин
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ibrahim Said
|1
|0.25
|Ндионе Мароки
|1
|0.25
|Леманс Клинт
|1
|0.25
|Мортимер Нилс
|1
|0.25
|Бергер Софус
|1
|0.25
|Бонде Якуб
|1 (1)
|0.25
|Лонвейк Джастин
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Карточки
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Магнус
|2
|1
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Агнарссон Ханнес
|1
|0
|Солхейм Симун
|1
|0
|Якобсен Бриан
|1
|0
|Thor Hoeholt
|1
|0
|Нильсен Бьярки
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Soerensen II
|1
|0
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Б-36
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Виборг - Б-36 3:0 Тре Фьори - Б-36 0:0 Б-36 - Тре Фьори 1:0 Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1
Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1 Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1
Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0
Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Б-36 1:2 Виборг
Исход игры
Б-36
18.3% (22)
Ничья
15.8% (19)
Виборг
65.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (49)
Меньше
58.82% (70)
Обе команды забьют
Да
49.58% (59)
Нет
50.42% (60)
Популярный счёт
1:2 Виборг
30% (36)
0:1 Виборг
17.5% (21)
0:2 Виборг
15% (18)
1:1 Ничья
10.8% (13)
1:0 Б-36
10.8% (13)
2:1 Б-36
6.7% (8)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:3 Виборг
2.5% (3)
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