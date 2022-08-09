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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Б-36
1:2
Конец матча
Виборг
0'
51' Желтая карточка
Якобсен Магнус
52' Желтая карточка
Jeppe Groenning
60' Желтая карточка
Мортимер Нилс
0:1
64' Гол
Мортимер Нилс
67' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
1:1
79' Гол
Пшибыльски Михал
80' Желтая карточка
Солхейм Симун
1:2
86' Гол
Джатта Алассана
90'+4

Ход матча

46'
 
Лонвейк Джастин
Ibrahim Said
51'
Якобсен Магнус
 
52'
 
Jeppe Groenning
60'
 
Мортимер Нилс
61'
 
Бонде Якуб
Mads Soendergaard
61'
 
Леманс Клинт
Жамбурек Ян
64'
0:1
Мортимер Нилс
67'
 
Лонвейк Джастин
69'
Самуэльсен Рагнар
Якобсен Магнус
 
69'
Нильсен Бьярки
Агнарссон Ханнес
 
73'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
76'
Эриксен Андреас
Эневольдсен Лукас
 
76'
Jogvan Gullfoss
Йохансен Андрасс
 
79'
 
Бергер Софус
Мортимер Нилс
79'
Пшибыльски Михал
(Агнарссон Мартин)
1:1
80'
Солхейм Симун
 
81'
Кристенсен Расмус
Пшибыльски Михал
 
86'
1:2
Джатта Алассана
(Леманс Клинт)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 120
Б-36 18.3% (22)
X 15.8% (19)
Виборг 65.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ламхауге
Маттиас
22
Солхейм
Симун
15
Thor
Hoeholt
5
Эневольдсен
Лукас
30
Агнарссон
Мартин
6
Нильсен
Эли
3
Якобсен
Магнус
9
Агнарссон
Ханнес
28
Пшибыльски
Михал
20
Йохансен
Андрасс
21
Якобсен
Бриан
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
6
Mads
Soendergaard
10
Мортимер
Нилс
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
Б-36
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Б-36
Виборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгильссон Магнус 3 (2) 0.5
Пшибыльски Михал 1 0.17
Йохансен Андрасс 1 0.17
Агнарссон Мартин 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Said 1 0.25
Ндионе Мароки 1 0.25
Леманс Клинт 1 0.25
Мортимер Нилс 1 0.25
Бергер Софус 1 0.25
Бонде Якуб 1 (1) 0.25
Лонвейк Джастин 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Магнус 2 1
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Солхейм Симун 1 0
Якобсен Бриан 1 0
Thor Hoeholt 1 0
Нильсен Бьярки 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Виборг - Б-36 3:0 Тре Фьори - Б-36 0:0 Б-36 - Тре Фьори 1:0 Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1
Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1 Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1
Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0
Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 94'
    Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Виборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Самуэльсен Рагнар из команды Б36 Тарсхавн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 94'
    Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 46%, Виборг: 54%.
  • 94'
    Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Лонвейк Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 45%, Виборг: 55%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Самуэльсен Рагнар из команды Б36 Тарсхавн поставил подножку. Пострадал Бергер Софус
  • 90'
    Джатта Алассана из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    90'
    Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн разыграл угловой с правого угла.
  • 90'
    Солхейм Симун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 90'
    Jogvan Gullfoss выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Агнарссон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 46%, Виборг: 54%.
    • 49'
      Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Якобсен Бриан нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.
    • 49'
      Агнарссон Мартин из команды Б36 Тарсхавн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Йеппе Гроннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      48'
      Йеппе Гроннинг из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Агнарссон Мартин пострадал.
    • 47'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Грот Джей-Рой выиграл воздушное противоборство у Якобсен Бриан.
    • 47'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Лауритсен Мадс из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Эневольдсен Лукас
    • Офсайд
      43'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
    • 43'
      Виборг начинает контратаку
    • 43'
      Кристиан Соренсен пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге держит все под контролем
    • 42'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 41%, Виборг: 59%.
    • 42'
      Солхейм Симун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 41'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Йохансен Андрасс пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 40'
      Эневольдсен Лукас успешно блокирует удар.
    • 40'
      Мортимер Нилс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Йеппе Гроннинг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Якобсен Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 43%, Виборг: 57%.
    • Фол, нарушение
      38'
      Мортимер Нилс из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Йохансен Андрасс.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Йеппе Гроннинг из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Бриан
    • 36'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Пшибыльски Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      36'
      Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн заходит слишком далеко, он валит Ибрагим Саид.
    • 35'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      35'
      Грот Джей-Рой возвращается на поле.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      35'
      Ох, нехорошо это выглядит. Грот Джей-Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      34'
      Грот Джей-Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Агнарссон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Лауритсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Б36 Тарсхавн начинает контратаку
    • 33'
      Пшибыльски Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Якобсен Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Маттиас Ламхауге ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 42%, Виборг: 58%.
    • 31'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 31'
      Эневольдсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Жамбурек Ян успешно блокирует удар.
    • 30'
      Эневольдсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Агнарссон Ханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Мадс Сендергор из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Агнарссон Ханнес
    • Травма, повреждение
      29'
      Якобсен Магнус возвращается на поле.
    • 29'
      Йохансен Андрасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      28'
      Ох, нехорошо это выглядит. Якобсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      27'
      Якобсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Мадс Сендергор нанес удар головой, но Маттиас Ламхауге спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Грот Джей-Рой выиграл воздушное противоборство у Эневольдсен Лукас.
    • 27'
      Кристиан Соренсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      27'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 41%, Виборг: 59%.
    • 26'
      Солхейм Симун ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Якобсен Бриан из команды Б36 Тарсхавн заходит слишком далеко, он валит Залетел Жан.
    • 24'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Мадс Сендергор из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Бриан
    • 22'
      Грот Джей-Рой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Солхейм Симун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 45%, Виборг: 55%.
    • 21'
      Лауритсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Эневольдсен Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Виборг начинает контратаку
    • 20'
      Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге держит все под контролем
    • 19'
      Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Пшибыльски Михал выиграл воздушное противоборство у Жамбурек Ян.
    • 18'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 17'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 17'
      Йеппе Гроннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 46%, Виборг: 54%.
    • 15'
      Тор Хохольт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Кристиан Соренсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Бриан
    • 14'
      Тор Хохольт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Пшибыльски Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Мадс Сендергор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Якобсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Лауритсен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 13'
      Мортимер Нилс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      11'
      Агнарссон Мартин из команды Б36 Тарсхавн заходит слишком далеко, он валит Жамбурек Ян.
    • 10'
      Контроль мяча: Б36 Тарсхавн: 52%, Виборг: 48%.
    • 10'
      Йохансен Андрасс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Агнарссон Ханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Йохансен Андрасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 8'
      Оооо... вот это был удар! Агнарссон Ханнес должен был забить с этой позиции.
    • 7'
      Агнарссон Ханнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Йохансен Андрасс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Якобсен Бриан выиграл воздушное противоборство у Залетел Жан.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 7'
      Мадс Сендергор нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 7'
      Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Офсайд
      6'
      Тор Хохольт из команды Б36 Тарсхавн в офсайде
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Мортимер Нилс из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Йохансен Андрасс
    • 5'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Нильсен Эли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      3'
      Мортимер Нилс возвращается на поле.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мортимер Нилс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      2'
      Мортимер Нилс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      1'
      Якобсен Бриан из команды Б36 Тарсхавн опасно и грубо сыграл. Мортимер Нилс пострадал.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Б36 Тарсхавн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Б-36 18.3% (22)
    X 15.8% (19)
    Виборг 65.8% (79)
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    Прогнозы на матч Б-36 1:2 Виборг

    Исход игры
    Б-36
    18.3% (22)
    Ничья
    15.8% (19)
    Виборг
    65.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (49)
    Меньше
    58.82% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Виборг
    30% (36)
    0:1 Виборг
    17.5% (21)
    0:2 Виборг
    15% (18)
    1:1 Ничья
    10.8% (13)
    1:0 Б-36
    10.8% (13)
    2:1 Б-36
    6.7% (8)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:3 Виборг
    2.5% (3)
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