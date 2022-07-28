Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Xabi Auzmendi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лукас Лунд Педерсен отбил мяч на угловой после удара Павловски Марко из штрафной площади.

46' После штрафного удара,который нанес Кристиан Соренсен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Мачарашвили Леван получил желтую карточку от судьи

41' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Судува

39' Ибрагим Саид из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Виборг выполняет удар от ворот.

33' Удар от ворот произведет Судува

33' Матч возобновлен

32' Лауритсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Ибрагим Саид из команды Виборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

28' Судува вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Ромэнс Оливье получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ромэнс Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Судува

23' Жамбурек Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Судува

16' Лонвейк Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Виборг выполняет удар от ворот.

12' Удар от ворот произведет Виборг

12' Мбомбо Куле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Шведкаускас Томас взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Судува

8' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Судува выполняет удар от ворот.

3' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

3' Идеальный солнечный день для футбола

1' Г О О О О Л - Ибрагим Саид забивает с левой ноги!

1' Виборг начинает с центра поля