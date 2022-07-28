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Лига конференций

2022-2023

Стадион: Зрители: 5140
Виборг
1:0
Конец матча
Судува
0'
1:0
1' Гол
Ibrahim Said
42' Желтая карточка
Мачарашвили Леван
66' Желтая карточка
Мбомбо Куле
87' Желтая карточка
Янушкевскис Юстинас
90'+5

Ход матча

1'
Ibrahim Said
(Лонвейк Джастин)
1:0
32'
Залетел Жан
Лауритсен Мадс
 
42'
 
Мачарашвили Леван
46'
 
Йокич Милан
Мачарашвили Леван
66'
 
Мбомбо Куле
68'
 
Матулявичюс Гедрюс
Славицкас Вайдас
68'
Ндионе Мароки
Грот Джей-Рой
 
68'
Мортимер Нилс
Ibrahim Said
 
68'
Леманс Клинт
Жамбурек Ян
 
74'
 
Протасов Евгений
Мбомбо Куле
85'
Гааей Антон
Лонвейк Джастин
 
87'
 
Янушкевскис Юстинас
89'
 
Linas Zingertas
Ромэнс Оливье

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 116
Виборг 87.1% (101)
X 8.6% (10)
Судува 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
55
Шведкаускас
Томас
3
Янушкевскис
Юстинас
15
Живанович
Александар
19
Славицкас
Вайдас
29
Бенета
Маркас
25
Коэлью
Диогу
II
88
Павловски
Марко
10
Ромэнс
Оливье
7
Мачарашвили
Леван
22
Мбомбо
Куле
11
Аусменди
Хабьер
Виборг
4-3-3
Судува
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Судува

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Said 1 0.5
Бергер Софус 1 0.5
Лонвейк Джастин 0 0
Ндионе Мароки 0 0
Судува
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Бюрги Николас 1 0
Судува
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янушкевскис Юстинас 1 0
Ромэнс Оливье 1 0
Коэлью Диогу II 1 0
Мачарашвили Леван 1 0
Мбомбо Куле 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1
Судува
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Судува - Виборг 0:1 Судува - Шяуляй 2:1 Лиетава Йонава - Судува 0:4 Судува - Жальгирис 0:5
Хегельман Литауэн - Судува 2:2 Джюгас Тельшяй - Судува 2:2 Судува - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Судува - Ритеряй 1:1 Банга - Судува 0:1 Судува - Шяуляй 2:0 Судува - Лиетава Йонава 2:0 Жальгирис - Судува 0:0 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Судува - Джюгас Тельшяй 1:1 Паневежис - Судува 2:1 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Ритеряй - Судува 2:0 Судува - Банга 3:0 Шяуляй - Судува 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • 92'
    Судува вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Аниембе Даниэль из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Коэлью Диогу II
  • 92'
    Мортимер Нилс из команды Виборг нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
  • 92'
    Виборг начинает контратаку
  • 92'
    Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Xabi Auzmendi из команды Судува отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    Прогнозы 116
    Виборг 87.1% (101)
    X 8.6% (10)
    Судува 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Виборг 1:0 Судува

    Исход игры
    Виборг
    87.1% (101)
    Ничья
    8.6% (10)
    Судува
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    30.97% (35)
    Нет
    69.03% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Виборг
    36.2% (42)
    1:0 Виборг
    21.6% (25)
    2:1 Виборг
    19% (22)
    3:0 Виборг
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Виборг
    2.6% (3)
    1:2 Судува
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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